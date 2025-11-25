EN IMÁGENES: El impactante caso del ‘Popeye ruso’, se inyectó vaselina en los brazos y ahora podrían amputárselos

El caso de Kirill Tereshin, conocido en redes sociales como el Popeye ruso, ha sorprendido a millones de personas en Internet, producto de su impactante transformación física y las severas consecuencias que enfrenta.

Tereshin comenzó a ganar notoriedad en 2017 cuando comenzó a aumentar el tamaño de sus brazos. Lo curioso es que no lo hizo con ejercicio, sino con inyecciones de synthol, una mezcla de aceite, analgésicos y alcohol.

Algunos fisicoculturistas usan esta sustancia para aparentar mayor musculatura. El problema radica en que genera hipertrofia muscular, puesto que Tereshin tiene distorsionado el contorno corporal y el funcionamiento de los músculos.

Reportes extraoficiales indican que Tereshin no solamente utiliza synthol. Supuestamente, el joven también usa vaselina, una sustancia que no se usa en ningún caso en casos subcutáneos y, mucho menos, para fines estéticos.

COMPLICACIONES DE TERESHIN

A varios años de comenzar a usar estos productos, los resultados son claros: Tereshin cuenta con brazos de hasta 24 pulgadas de diámetro. No obstante, todo esto ha acarreado severas consecuencias médicas.

Rus “Temel Reis” olarak bilinen 29 yaşındaki Kirill Tereshin, kollarına enjekte ettiği kimyasal maddelerin yol açtığı ağır enfeksiyon nedeniyle iki kolunu da kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.pic.twitter.com/WLCAVL3r4n — BPT (@bpthaber) November 25, 2025



De acuerdo a The New York Post, el organismo de Tereshin comenzó a rechazar estas sustancias, causando severos daños. Hace pocos meses, el joven compartió en redes sociales que sus bíceps «reventaron».

Expertos indican que Tereshin sufrió fibrosis tisular, que consiste en el endurecimiento del músculo por acumulación de material ajeno. A esto se sumó la necrosis, que consiste en la muerte de parte del tejido corporal.

🤯Ja, hat er. In den Armen von Kirill Tereshin stecken fünf Liter Synthol. Strong man. 😱 pic.twitter.com/2ucAPc6jvZ — Der-5-Minuten-Blog (@5minutenblog) October 1, 2023



En la actualidad, Tereshin debe hacer frente a infecciones recurrentes en sus brazos, en donde tiene grandes cavidades expuestas y tejido putrefacto. El diagnóstico es alarmante y hay poco margen de maniobra.

Tereshin podría pasar por una amputación doble de brazos si la infección no se consigue controlar. Para salvar sus extremidades, tendrá que pasar por complejas cirugías, injertos de piel y atención de varios especialistas.