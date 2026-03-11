EN VIDEO: Crocs sorprende al presentar un pin de Punch, el mono japonés viral

La famosa empresa de calzado Crocs sorprendió a todos y presentó un nuevo pin basado en el mono viral Punch, el macaco japonés que fue abandonado por su madre y se encariñó con un peluche.

Punch ha sido el protagonista de videos virales con millones de reproducciones, reportajes y hasta un videojuego arcade. Sin embargo, esta se trata de su primera aparición en el mundo de la moda.

La cuenta de TikTok de Crocs publicó la semana pasada un video en que se puede ver a un hombre con una de sus cholas. Lo curioso fue que el único pin que tenía en el calzado era uno de Punch con su peluche.

@crocs everything good in the world is for punch 🥹 ♬ original sound – myshayladaily

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y cuenta con casi cinco millones de reproducciones en TikTok. Mientras tanto, miles de internautas dejaron comentarios en distintas plataformas.

PRECIO DEL PIN DE PUNCH

El pin de Punch ya se encuentra en la página web de Crocs, aunque aclara que estará disponible a partir del sábado, 14 de marzo. Tendrá un precio de 4,99 dólares, aunque hay que sumar el costo del envío.

La llegada de este Jibbitz, que es como Crocs llama a los populares pines decorativos, emocionó a muchos de sus fanáticos. Para los internautas, la empresa busca rendirle homenaje a Punch, a la vez que se suma a esta tendencia viral.

Punch, que habita en un recinto del Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, generó una ola de ternura en redes sociales. Mientras que su historia sigue conmoviendo internautas, cada día se integra más al grupo de macacos con el que convive.