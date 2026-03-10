Un santo entre dos siglos: Arte, memoria y devoción en NEXUS Cultural

En una de las paredes blancas de NEXUS Cultural, una imagen de José Gregorio Hernández parece emerger desde una constelación de puntos, como si el rostro del santo venezolano se revelara lentamente ante la mirada del espectador.

A su lado, un texto titulado “Entre dos siglos, por siempre Santo” acompaña la obra con una narrativa que no solo recorre fechas y acontecimientos, sino que propone una experiencia íntima de contemplación, gratitud y memoria.

La pieza forma parte de la exposición Devociones y del recorrido expositivo dedicado al legado eterno del Dr. José Gregorio Hernández, concebido como una invitación desde el alma.

Más que una muestra tradicional, el espacio se presenta como un lugar donde arte, fe y memoria se entrelazan para honrar al médico de los pobres, el hombre de ciencia y espíritu que sigue acompañando a Venezuela desde lo invisible.

El proyecto es impulsado por Rafael Núñez Aponte, fundador de NEXUS Cultural, quien concibe este espacio como un punto de convergencia entre creación artística, espiritualidad y reflexión contemporánea.

La propuesta no busca imponer lecturas, sino abrir un territorio sensible donde cada visitante pueda encontrar su propio diálogo con lo sagrado.

La obra dedicada a José Gregorio Hernández evita el exceso retórico. Su fuerza reside en la sencillez y en la manera en que imagen y palabra se complementan.

El retrato, construido a partir de pequeñas unidades cromáticas, sugiere una identidad que se recompone desde múltiples miradas: la del creyente, la del artista, la del historiador y la del ciudadano común. De cerca, la imagen se fragmenta; a distancia, el santo aparece con claridad. Como la fe misma.

El recorrido invita a encontrarse con su mirada serena, con gestos de compasión y con símbolos que narran su tránsito entre lo humano y lo divino. Es, en palabras que flotan en el ambiente, un “altar de país”, un susurro de esperanza, una ofrenda de amor.

La experiencia se amplía con una tienda católica especializada, integrada por orfebres, escultores y diseñadores, donde se presentan piezas devocionales y objetos de arte sacro creados por artistas contemporáneos, concebidos tanto para la contemplación como para la vida cotidiana de fe.

Asimismo, el recorrido se complementa con un confortable espacio gastronómico, donde los visitantes pueden disfrutar de un buen café en Aroma di Caffè, pensado como un punto de pausa y encuentro que prolonga la vivencia cultural.

NEXUS Cultural propone así una pausa dentro del ritmo urbano de Caracas. Un espacio donde el visitante puede detenerse, observar y sentir. Donde el arte no solo se contempla, sino que se experimenta como acto interior.

Por siempre Santo. Por siempre nuestro.

NOTA DE PRENSA