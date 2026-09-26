EN VIDEO: Así es el primer exoesqueleto pediátrico que permitirá a niños con discapacidad recuperar sus movimientos

En España, la empresa de Marsi Bionics, ha logrado el permiso en Europa para comercializar el Explorer MB, el primer exoesqueleto pediátrico del mundo para uso y movilidad personal. Por ello, seleccionaron a nueve niños españoles para ser los primeros en probar este equipo que les permitirá dejar la silla de ruedas, ir al parque, al colegio o jugar con sus amigos.

Según publicó el diario El País, Minerva, Diego, Rocío, Álex, Ainhoa, Alejandro, Jorge, Kilian y Violeta tienen alguna discapacidad, lesión medular o trastorno neuromotor que les impide caminar.

Ellos forman parte del centenar de niños que han estado probando el equipo que es solo algo más aparatoso que la silla de ruedas.

El Explorer MB fue diseñado por científicos españoles que lograron el sello de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que permite su comercialización.

“Iban a rehabilitación una hora dos días a la semana. Explorer les permitirá ir mucho más allá”, dice Elena García Armada, fundadora de Marsi Bionics, la empresa creadora del exoesqueleto.

EL ANTECESOR

Decenas de niños en España (y también fuera de ella) que no pueden caminar llevan varios años yendo a los hospitales y centros de rehabilitación para meterse en un ATLAS 2030. Este es una especie de hermano mayor del Explorer, creado hace unos años también por Marsi Bionics.

Pensado para la terapia de niños con algún tipo de discapacidad motora por causas cerebrales, un accidente o trastornos como la atrofia muscular espinal (AME), permitía a los niños algo más que caminar.

“También socializar, relacionarse, mejorando su autoestima”, destaca la investigadora. “Ese sentimiento de verse capaces les hacía querer enseñárselo a sus amigos. Pero tenían que dejarlo en el hospital y volver a casa en la silla de ruedas”.

“Eso es Explorer, no se queda en la rehabilitación, no se queda en la clínica”, destaca García Armada.

El diseño y puesta en funcionamiento del exoesqueleto tomó alrededor de 10 años. Contó con la participación de una treintena de científicos e ingenieros de Marsi Bionics. Pero también se involucró el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y cuatro de los principales hospitales universitarios de Madrid.

Marsi Bionics se fundó en 2013, pero todo empezó incluso antes: en 2009. Los padres de Daniela, una niña parapléjica por un accidente, fueron desesperados al CSIC buscando algún proyecto que permitiera volver a caminar a su pequeña. Allí se encontraron con Elena García Armada y empezó todo.

Explorer está diseñado para que lo puedan usar niños desde los dos años. Uno de sus puntos fuertes, y que lo hace único, es que crece con ellos, hasta los 17 años aproximadamente, gracias a una serie de segmentos móviles integrados en el chasis.

El exoesqueleto cuenta con cuatro motores que imitan el funcionamiento natural de los músculos de las extremidades. Tiene dos modos de funcionamiento: uno activa, asiste y complementa la fuerza necesaria para levantarse e iniciar la marcha.

El otro, automático, genera un movimiento constante. Tiene, además, un asiento automático que permite transformarlo en una silla para, por ejemplo, sentarse al llegar a clase. El objetivo es que Explorer sea el sostén físico del niño las seis horas de autonomía que tiene.