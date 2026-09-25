Dulce revancha: Venezuela derrotó a Perú y se coronó campeón del Mundial de Comidas de Ibai Llanos

El creador de contenidos Ibai Llanos anunció este viernes que Venezuela se coronó campeón del Mundial de Comidas de este año tras derrotar a Perú.

El famoso streamer indicó que en la final se registraron más de seis millones de votos.

En ese sentido, sostuvo que Venezuela logró 3.241.000 votos. Específicamente 1,83 millones de votos en TikTok, 1,4 millones de votos en Instagram y 37.000 en YouTube.

Por su parte, Perú obtuvo 2.881.000 votos, de los cuales 1,76 millones fueron en TikTok, 1,03 millones de votos en Instagram y 85.000 en YouTube.

«Venezuela es el campeón del Mundial de Comidas con el Pabellón Criollo. Enhorabuena, es un premio de redes sociales que se participa votando, pero de verdad muchas gracias por seguirme. Mucha fuerza y mucho ánimo porque sé que han sido meses y años muy complicados. Espero que al menos esto haya sacado uno sonrisa y la hayan pasado bien- Sé que habeís estado muy unidos votando entre todos y pasando los videos y de corazón lo agradezco», indicó.

Además, sostuvo que espera poder visitar el país para conocer a los venezolanos.

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MUNDIAL DE COMIDAS

Llanos informó que a esta competencia se unieron más platos tradicionales de estos países. En el caso de Venezuela, no solamente participaba el pabellón criollo, sino que se unieron la arepa reina pepiada, la cachapa y el plato navideño, compuesto por hallaca, pan de jamón, pernil y ensalada de gallina, acompañados por una malta.

Por Perú, además del ceviche, participaron el ají de gallina, el lomo salteado y el pan con chicharrón, junto con la bebida tradicional, la Inca Kola.

Perú clasificó a la final tras vencer al asado con fernet de Argentina, acumulando 1,9 millones de votos.

Mientras que Venezuela aseguró su pase al derrotar al encebollado de Ecuador con 2,3 millones de votos, convirtiéndose en el país más votado de las semifinales.

Como se recordará, Venezuela y Perú llegaron a la etapa final en el Mundial de Desayunos del 2025, con la arepa y el pan con chicharrón, respectivamente. Perú ganó el año pasado y ahora Venezuela buscó la revancha.