EN FOTOS: Estos son los siete futbolistas ‘más guapos’ que jugarán en el Mundial 2026

Los fanáticos del fútbol están expectantes ante el comienzo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Cientos de futbolistas saltarán a la cancha con la ambición de conseguir la copa.

Más allá del fútbol, es inevitable notar que hay futbolistas que parecen desde modelos hasta estrellas de rock. En tal sentido, la revista In Style hizo una lista de los jugadores más guapos que dirán presente en el Mundial 2026.

Jude Bellingham (Inglaterra): a sus 22 años, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, gracias a su técnica y dominio físico. Además de formar parte del Real Madrid, es imagen de diversas marcas, desde Adidas hasta Louis Vuitton.

Rodrigo de Paul (Argentina): una de las figuras de la selección campeona del mundo y destaca por sus tatuajes y energías de rockero. También es le conoce por su relación con la cantante Tini Stoessel.

Francisco Trincão (Portugal): el jugador del Sporting de Lisboa es reconocido por su creatividad en la cancha y el dribbling. También forma parte del mundo del modelaje, al aparecer en la colección Days of Summer de la marca para GQ Portugal y en campañas de Prada.

Antoine Griezmann (Francia): uno de los futbolistas más exitosos de la última década. Está casado con Erika Choperena, con quien tiene varios hijos, y ha mantenido un perfil mucho más tranquilo y familiar que otras estrella del deporte.

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Santiago Giménez (México): llega a este Mundial como uno de los mejores jugadores de su selección, en medio de su gran paso por el AC Milan. Está casado con la actriz e influencer mexicana Fer Serrano.

Micky van de Ven (Países Bajos): el defensa de 25 años, que juega en el Tottenham Hotspur, busca llevar a su selección a ganar su primer Mundial. Es reconocido como uno de los defensas más rápidos del mundo.

Ferran Torres (España): el delantero del FC Barcelona llega al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera. Su noviazgo con Sira Martínez, hija del entrenador Luis Enrique, lo catapultó dentro del mundo del entretenimiento.