VIRAL: La advertencia que hizo Mhoni Vidente sobre atentados en el Mundial, estos serían los objetivos probables

La pitonisa, Mhoni Vidente, advirtió que Estados Unidos podría sufrir un grave atentado durante la celebración del Mundial de Fútbol.

«Se visualizan atentados. No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar calles en Irán, Irak, Pakistán y en la India sin que le hicieran atentados en aeropuertos, consulados o en los partidos», declaró.

«Yo veo uno de los atentados más importantes en Houston, Chicago o Miami, así que va a tener que tener doble ayuda por parte de la seguridad y policía», comentó durante sus predicciones de junio.

Por lo cual, reiteró su rechazo a este tipo de acciones. «Recordemos que el Mundial es para unir, pero hay muchas personas con mentalidad enferma que quieren seguir causando terror y miedo en el mundo».

Por otra parte, señaló que estos atentados convencionales no llegarán a las sedes de otros países. «En México no veo ningún atentado y Canadá tampoco, nada más Estados Unidos».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

No obstante, advirtió que llegarán otros peligros. «Creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, ébola, hantavirus y rotavirus a Estados Unidos, México y Canadá», apuntó.

«No va a haber pandemia, no nos van a encerrar, pero lamentablemente el virus va a estar en todos lados», concluyó.