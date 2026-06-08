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VIRAL: La advertencia que hizo Mhoni Vidente sobre atentados en el Mundial, estos serían los objetivos probables

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Mundial

La pitonisa, Mhoni Vidente, advirtió que Estados Unidos podría sufrir un grave atentado durante la celebración del Mundial de Fútbol.

«Se visualizan atentados. No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar calles en Irán, Irak, Pakistán y en la India sin que le hicieran atentados en aeropuertos, consulados o en los partidos», declaró.

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«Yo veo uno de los atentados más importantes en Houston, Chicago o Miami, así que va a tener que tener doble ayuda por parte de la seguridad y policía», comentó durante sus predicciones de junio.

Por lo cual, reiteró su rechazo a este tipo de acciones. «Recordemos que el Mundial es para unir, pero hay muchas personas con mentalidad enferma que quieren seguir causando terror y miedo en el mundo».

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Por otra parte, señaló que estos atentados convencionales no llegarán a las sedes de otros países. «En México no veo ningún atentado y Canadá tampoco, nada más Estados Unidos».

No obstante, advirtió que llegarán otros peligros. «Creo que va a alcanzar a llegar virus de todas las índoles, ébola, hantavirus y rotavirus a Estados Unidos, México y Canadá», apuntó.

«No va a haber pandemia, no nos van a encerrar, pero lamentablemente el virus va a estar en todos lados», concluyó.

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