Elon Musk confirmó una nueva IA destinada para niños: «Baby Grok»

El magnate Elon Musk, propietario de la red social X (Twitter) y líder de empresas como SpaceX y Tesla, anunció el desarrollo de una nueva inteligencia artificial (IA) destinada exclusivamente para niños.

«Vamos a crear Baby Grok, una aplicación dedicada a contenido para niños», dijo Musk. En tal sentido, el magnate explicó que el nombre tentativo para esta herramienta parte de Gorck, la IA implementada en X.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025