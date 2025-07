El verdadero ‘Código Da Vinci’ fue resuelto tras cinco siglos: «Encapsula una regla universal»

El Hombre de Vitruvio, una de las mayores obras maestras del artista italiano Leonardo da Vinci, siempre ha intrigado al mundo del arte. Todo parece indicar que el investigador Rory Mac Sweeney consiguió la respuesta a una antigua interrogante sobre la pieza.

Especialistas en arte se han preguntado durante siglos sobre el método que usó Da Vinci para encajar el cuerpo humano dentro de un círculo y un cuadrado. Sweeney habría descubierto el «código geométrico» oculto en la figura.

El estudio fue publicado en la revista Journal of Mathematics and the Arts. Durante siglos, parece que los expertos pasaron por alto un escrito que Da Vinci dejó en sus anotaciones: «El espacio entre las piernas será un triángulo equilátero».

Sweeney sostuvo que esta no se trata de una simple indicación, sino que es la clave geométrica del dibujo. En su análisis, Da Vinci logró resolver la proporción desplazando los centros de ambas figuras humanas.

LA PISTA DE DA VINCI

Sweeney también es dentista y usó esta ciencia de la salud para resolver el dilema, al vincular su análisis con el triángulo de Bonwill, creado en el siglo XIX. Esta figura conecta los puntos de la mandíbula inferior con los dientes frontales inferiores.

Tras hacer una serie de cálculos matemáticos, confirmó que el Hombre de Vitruvio, realizado en 1490, tiene las mismas proporciones ideales. Para ellos, Da Vinci ubicó el punto del círculo en el ombligo y el del cuadrado en la ingle.

Con esta técnica, Da Vinci habría reflejado el patrón geométrico que la ciencia descubriría varios siglos después. «Este dibujo encapsula una regla universal de diseño», puesto que conserva la proporción tetraédrica, presente en estructuras atómicas.

«Muestra que el mismo ‘plano’ que la naturaleza usa para el diseño eficiente está en funcionamiento en el cuerpo humano ideal. Leonardo sabía, o intuía, que nuestros cuerpos están construidos con la misma elegancia matemática que el universo que nos rodea», indicó el experto.