El ilustrador e influencer estadounidense John McCoy sorprendió a todos sus seguidores al agregar una receta tradicional venezolana a su cena por el Día de Acción de Gracias: el pan de jamón.

McCoy, cuya esposa es venezolana, suele manifestar en redes sociales su cariño por Venezuela y su gastronomía. «¿En qué momento un gringo termina haciendo pan de jamón para el Día de Acción de Gracias?», se preguntó frente a la cámara.

«Mañana en mi casa vamos a tener pavo, puré de papas, gravy (tipo de salsa), cranberry sauce (salsa de arándanos), pie de manzana; todo lo típico de aquí de Estados Unidos, pero también vamos a tener pan de jamón», acotó McCoy.

El influencer aclaró que no fue su esposa la de la idea, sino que él quería pan de jamón en la cena de Acción de Gracias. «De todas esas comidas venezolanas que hemos llevado a reuniones de gringos, yo creo que el pan de jamón es el que más éxito ha tenido», acotó.

MCCOY: «ESO DESAPARECE»

Según McCoy, se trata de una de las recetas venezolanas más apreciadas en Estados Unidos. «Todavía no he conocido al primer gringo al que no le guste el pan de jamón. Cada vez que llevamos uno a una reunión, esa vain@ desaparece», sentenció.

«Es la excusa perfecta para comer jamón en Acción de Gracias. O sea, porque si me sirvo pavo y jamón en el mismo plato, siento que estoy exagerando, ¿no? Pero si el jamón viene dentro del pan, eso ya es un acompañante, no cuenta igual», dijo.

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McCoy aseguró que «los venezolanos sí saben cómo resolver» con la comida en las celebraciones tradicionales. Y concluyó con unas palabras contundentes: «a este paso, en unos años, el único gringo en la mesa será el pavo».

La publicación de McCoy se viralizó rápidamente en redes sociales y cuenta con más de 90.000 likes en menos de 48 horas. A esto se sumaron miles de comentarios, la mayoría de internautas venezolanas.