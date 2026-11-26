Una mujer y su pareja vivieron un momento embarazoso luego de que ella lo rastreara y siguiera pensando que se encontraba en un motel, hasta que finalmente se dio cuenta que en realidad estaba jugando fútbol con sus amigos en Brasil.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede ver como la mujer llegó hasta la entrada del motel, acompañada de una amiga que grababa. En el clip explica que rastreó a su pareja a través de su celular y la señal la llevaba hasta el motel.

Sin embargo, lo cierto era que su pareja se encontraba justo al lado en una cancha de fútbol jugando con sus amigos, lo que generó la confusión de la app debido a la cercanía con el motel.

Cuando la mujer finalmente lo encontró, el hombre parecía sorprendido por la visita inesperada. No obstante, lejos de disculparse, se puede ver a la mujer peleando con su pareja a través de la reja.

«Parece que le molestó más estar equivocada», escribió un usuario en los comentarios.

Hasta ahora no ha trascendido la identidad de la pareja ni la ciudad exacta donde grabaron el video.