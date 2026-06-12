El secreto del té verde que nadie toma en cuenta y podría anular sus beneficios

El té verde ha sido asociado durante siglos como una fuente de beneficios para la salud del ser humano. Sin embargo, un especialista indicó que hay un aspecto que podría reducir los aspectos positivos de esta bebida.

El nutricionista Ismael Galancho, en diálogo con Men’s Health, afirmó que hay claras evidencias científicas sobre los beneficios del té. Entre ellas destaca la salud cerebral, el buen estado de ánimo, efecto relajante y hasta retrasar el envejecimiento.

Sin embargo, Galancho dejó claro que la forma en que se prepara podría afectar el resultado esperado. «¿Cuánto tiempo dejamos infusionar el té verde? Parece una tontería, pero ese tiempo determina la bebida que estamos ingiriendo», dijo.

«Muchas veces pequeños detalles marcan una diferencia relevante, como por ejemplo el tiempo de infusión del té verde. Tenemos que saber que cuando nosotros hacemos un té verde, el tiempo que dejamos la bolsita dentro va a marcar drásticamente el tipo de bebida que estamos consumiendo», aseveró.

EL TIEMPO IDEAL

El especialista detalló que el tiempo de infusión afecta la estructura del té, puesto que los compuestos no se liberan a la misma velocidad. En primera instancia se libera la cafeína, que tarda entre uno y dos minutos.

«Después de la cafeína se empiezan a liberar algunos compuestos bioactivos que tienen efectos potencialmente beneficiosos para la salud, como por ejemplo la epicatequina del té verde», detalló el nutricionista.

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En tal sentido, Galancho aclaró que la duración ideal para prepara esta bebida es entre tres y cinco minutos. En ese periodo «se estarían ya liberando todas estas epicatequinas que tiene el té verde».

Si se deja la bolsa menos tiempo se limita la obtención de los compuestos. Aunque dejarlo un periodo mayor no hará daño al organismo, sí puede alterar otras características y, especialmente, generar un sabor más áspero.