Una investigación liderada por científicos de la Universidad de Harvard concluyó que los hombres que eyaculan al menos 21 veces al mes tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, en comparación con aquellos que lo hacen entre cuatro y siete veces durante el mismo período.

El estudio, publicado originalmente en la revista European Urology y posteriormente revisado para confirmar sus hallazgos, siguió durante casi dos décadas a más de 31.000 hombres.

Los investigadores observaron que quienes registraban una mayor frecuencia de eyaculaciones presentaban una reducción significativa en el riesgo de ser diagnosticados con cáncer de próstata, especialmente entre los grupos de edad de 20 a 29 años y de 40 a 49 años.

Según explicó el urólogo y andrólogo François Peinado, especialista en salud sexual masculina, estos resultados han dado lugar a lo que denomina la «regla de las 21 veces» para la prevención del cáncer de próstata.

La hipótesis principal detrás de este fenómeno es la del estancamiento prostático, que sostiene que una baja frecuencia de eyaculación favorece la acumulación de secreciones seminales en la glándula prostática, algunas de las cuales podrían contener sustancias potencialmente carcinógenas.

OTROS BENEFICIOS

Los especialistas también destacan otros posibles beneficios asociados a una vida sexual activa. Peinado señaló que mantener relaciones sexuales una o dos veces por semana puede incrementar los niveles de Inmunoglobulina A (IgA), un anticuerpo clave para la defensa del organismo frente a diversas infecciones.

No obstante, los expertos subrayaron que la actividad sexual no debe considerarse un método único ni definitivo para prevenir el cáncer de próstata.

Por su parte, otros urólogos rechazaron la idea de que la abstinencia sexual sea perjudicial para el organismo. El doctor Miguel Montalvo explicó que los espermatozoides no utilizados son reabsorbidos de manera natural por el cuerpo, sin provocar daños ni «intoxicación».

Aunque la evidencia científica apunta a que la eyaculación frecuente puede actuar como un factor protector para la próstata y favorecer el equilibrio emocional, los especialistas insisten en que la salud sexual debe abordarse de forma integral, sin obsesionarse con cifras específicas y respetando los procesos naturales de autorregulación del organismo.