El récord Guinness que logró el influencer Logan Paul al vender una carta de Pokémon

El influencer y luchador profesional estadounidense Logan Paul vendió a principios de esta semana una carta de Pokémon por más de 16 millones de dólares, marcando un nuevo récord Guinness.

Medios regionales indican que Paul vendió una carta Pikachu Illustrator. Este ejemplar fue creado por Atsuko Nishida, quien se encargó del diseño original de muchos de los Pokémon originales de la primera lista de 151 criaturas.

Paul tenía en su poder una carta coleccionable como pocas. Aunque la compró en 2021 por 5,275 millones de dólares, sorprendiendo a miles de fanáticos, consiguió triplicar la inversión con la venta del lunes.

De acuerdo a medios internacionales, Paul vendió la carta por 16,5 millones de dólares tras 42 días de subasta. Las últimas horas fueron las más intensas, puesto que las ofertas subieron desde 6,8 millones hasta la suma final de venta.

LA CARTA DE PAUL

La adjudicadora de Guinness World Records, Sarah Casson, confirmó que se trata de un nuevo récord. No es solo la marca para una carta de Pokémon, sino para cualquier tarjeta coleccionable vendida en una subasta.

Paul afirmó que entregaría personalmente la carta al ganador de la subasta. El lunes cumplió su promesa y entregó la tarjeta a A.J. Scaramucci, un inversor de riesgo.

La Professional Sports Authenticator (PSA) confirmó que hay 53 ejemplares de esta tarjeta. Sin embargo, la que estaba manos de Paul era la única con una calificación de calidad de 10, convirtiéndola en un «Santo Grial».

Luego de adquirir la carta en 2021, Paul agregó un collar de diamantes y un estuche personalizado. Cuando participó en el WrestleMania 38 en 2022, ingresó al estadio llevando la tarjeta colgada del cuello.