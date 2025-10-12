Tendencias

VIRAL: Así fue el impresionante salto de un paracaidista desde el edificio más alto de toda la Unión Europea

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Composición

Adrian Bartecki, un paracaidista polaco, realizó un impresionante salto al lanzarse desde la Torre Varso, en Varsovia, que con sus 310 metros de altura es el edificio más elevado de toda la Unión Europea (UE).

El practicante de deportes extremos se lanzó desde la terraza de la edificación, situada a 230 metros del suelo.

LEA TAMBIÉN: IMPACTANTE HALLAZGO EN MARTE: PODEROSOS VIENTOS EN LA SUPERFICIE ALCANZAN VELOCIDADES QUE SORPRENDEN A LOS CIENTÍFICOS

Bartecki es conocido en su país, ya que participó en «Guerrero Ninja: Polonia», un popular reality de desafíos, en el que llegó a la final. El temerario hombre también cuenta con un perfil en YouTube de nombre X.tremalny, donde documenta sus retos, que comprenden saltos desde los edificios más altos de Polonia y el mundo.

El paracaidista además trabaja como representante de ventas en una empresa encargada de la automatización de procesos de producción, como el suministro y el mantenimiento de maquinaria industrial especializada.

DETALLES DEL SALTO DE BARTECKI

Un video difundido en redes sociales evidenció el impresionante salto del paracaidista, pero no muestra el momento exacto del aterrizaje. Por esa razón, el medio local Warszawa Naszemiasto lo entrevistó para saber más detalles.

Comentó que bajó en un estacionamiento cercano de manera segura, ya que toda la maniobra se hizo con precisión. «Por supuesto, tenía un plan B, un plan C e incluso otras variantes en caso de un cambio de viento o una situación en la que no llegaría al lugar designado», reveló Bartecki.

El deportista extremo también comentó que dicho salto requirió no solo de un gran coraje, sino también de toda una preparación bastante meticulosa. El hombre analizó la altitud, los posibles lugares de aterrizaje, la evaluación de la dirección y la fuerza del viento, posibles turbulencias y varios escenarios de apertura del paracaídas.

Finalmente, dijo que «en los próximos días, publicaré una serie de videos en mis perfiles de redes sociales que muestran todo el proceso, desde la planificación y el análisis, pasando por los preparativos, hasta el salto y el aterrizaje en sí».

