El momento más viral: Una perrita de servicio recibió su diploma universitario junto a su dueña

La Universidad Tecnológica de Texas sorprendió a una graduada al darle un diploma de reconocimiento a la perrita de servicio que la acompañaba a todos lados.

En un video que ha superado las 10 millones de visitas se ve a Makaela Muse caminando por el escenario de la graduación con su perrita de servicio Sadie a su lado mientras recibe su diploma. Ambas, estaban luciendo togas de graduación combinadas.

Tras saludar a los profesores, uno de ellos detuvo repentinamente a la graduada y le pidió que se quedara. Posteriormente, le dio a la perrita un hueso envuelto en una cinta que simulaba un diploma.

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Esta sorpresa dejó atónita a Muse y ocasionó la ovación de todos los presentes.

En declaraciones a KCBD, Muse contó que tiene a Sadie desde que tenía seis semanas. «Convirtieron un momento que iba a ser especial de todos modos en algo mucho más especial de lo que jamás hubiera imaginado”, dijo la joven, quien se graduó con una licenciatura en ciencias animales.

«Tú también te lo mereces, porque ella asistía a casi todas las clases, a los laboratorios y a todas las sesiones de estudio nocturnas. La gente no entiende que son, literalmente, nuestro salvavidas», dijo Muse.

En un principio Sadie sería solo su mascota. Sin embargo, mientras Muse estaba en la universidad empezó a sufrir de desmayos y posteriormente la diagnosticaron con dos enfermedades «raras».

Desde entonces, Sadie aprendió a avisar a Muse cuando hay cambios en su cuerpo.

«Básicamente, entre las dos, mis hormonas están siempre subiendo y bajando, y su trabajo principal es ayudarme a controlar eso. Ha visto lo bueno, lo malo y lo feo», añadió.

Ahora, mientras Muse se prepara para continuar sus estudios en la facultad de veterinaria, señaló que Sadie permanecerá a su lado en cada paso del camino.

«No existe Makaela sin Sadie, a estas alturas somos un paquete completo», dijo la joven.