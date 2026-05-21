El perturbador caso de Trevor: decapitó a su madre, lo capturaron desnudo y escribió un mensaje escalofriante

Trevor John Huber –de Missouri (EEUU)– fue declarado culpable de decapitar a su madre, luego de que los agentes policiales lo capturaran completamente desnudo y, además, decubrieran que escribió un mensaje que catalogaron de «escalofriante».

De acuerdo con People y otros medios locales, el caso de Trevor John Huber volvió a la luz pública tras su condena este martes, 19 de mayo, cuando un juez del condado de Dunklin lo declaró culpable de asesinato en primer grado.

Según los registros judiciales, el crimen ocurrió en diciembre de 2018, pero el proceso judicial se extendió durante todos estos años, debido a evaluaciones psiquiátricas y procedimientos previos al juicio.

La víctima, Charlotte Wilson, tenía 63 años y vivía con su hijo en la residencia donde finalmente se descubrió la escena del homicidio.

De acuerdo con una declaración jurada citada por el medio local KAIT, Huber llamó al 911 la noche del crimen y se mostró desorientado.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, el hombre abrió la puerta completamente desnudo. Dentro, los oficiales encontraron el cuerpo de Wilson, quien había sido decapitada.

La brutalidad del hallazgo llevó a una rápida detención del sospechoso, quien admitió haber consumido metanfetaminas antes del ataque.

LO CONFESÓ TODO

Durante el interrogatorio, Huber expresó temor de haber matado a su madre. Y, según los informes, escribió la frase «Maté a mi madre» en un pedazo de papel, que luego rompió y se tragó.

Este comportamiento, descrito por los investigadores como errático y perturbador, reforzó las sospechas de un crimen cometido bajo un estado de alteración extrema.

«Quiero agradecer a la Oficina del Sheriff del Condado de Dunklin y a la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri por su trabajo profesional y diligente en la investigación y resolución de este homicidio y en todos los casos que manejan», dijo el fiscal del condado de Dunklin, Nicholas Jain.