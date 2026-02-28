EL MEJOR JEFE DEL MUNDO: Regaló 26 millones de dólares en bonos a sus empleados en China

El jefe de la fabricante internacional de grúas y productos de manipulación de materiales Henan Kuangshan Crane Co., Ltd., con sede en China, repartió más de 180 millones de yuanes (26 millones de dólares) en bonificaciones de fin de año a sus empleados, según informaron medios locales.

Durante una gala anual celebrada el 13 de febrero, la empresa distribuyó más de 60 millones de yuanes (8,7 millones de dólares) en bonos en efectivo que se colocaron directamente sobre las mesas del banquete, además de entregar dinero en línea.

Los trabajadores podían llevarse a casa todo el dinero que lograban contar, hasta el punto de que algunos apenas podían sostenerlo entre las manos, mientras que otros empleados fueron invitados al escenario durante la gala para recibir sus recompensas.

«¿Por qué regalamos lavadoras? ¿Crees que el precio del oro ha subido? En años anteriores, regalábamos collares y anillos, reuníamos el dinero y les dábamos a todos 20.000 yuanes (2.800 dólares)», declaró el jefe de la empresa, Cui Peijun, quien posee casi el 99 % de las acciones, indica RT.

Cui explicó que decidió entregar el dinero directamente a los empleados porque desea aliviar la carga económica de los jóvenes, muchos de los cuales están agobiados por préstamos para automóviles e hipotecas, según menciona RT.

«No es que me guste regalar dinero», afirmó Cui, negando la fama que le han atribuido algunos internautas como «el jefe al que más le gusta dar dinero», informa RT.

GANANCIAS DE HENAN KUANGSHAN CRANE

Las ganancias de la compañía en 2025 alcanzaron los 270 millones de yuanes (más de 39 millones de dólares), lo que significa que casi el 70 % de los beneficios se compartieron entre sus 7.000 empleados.

El año pasado, la compañía también distribuyó 1,6 millones de yuanes (230.000 dólares) en bonificaciones entre 2.000 trabajadoras durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, según los datos reportados.