Cero saludable: La confesión del esposo de Selena Gomez sobre la insólita dieta de la cantante

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez mantiene una imagen pública de estrella global, pero en privado sigue una dieta «de niña de cinco años», según reveló su esposo Benny Blanco durante una grabación del podcast de Gwyneth Paltrow para Goop.

La confesión ocurrió este miércoles, 13 de mayo, en West Hollywood, frente a una audiencia en vivo de seguidores de la marca.

Allí, el productor musical de 38 años describió sin rodeos los hábitos alimenticios de la cantante: Gomez come «todo lo que es malo para tu dieta», desde hamburguesas hasta papas fritas.

Según el Daily Mail, Blanco relató que esa misma mañana la encontró desayunando Jack in the Box —la popular cadena de comida rápida estadounidense conocida por sus hamburguesas, tacos y papas rizadas— a las 6:45 a. m., lo que provocó la reacción horrorizada de Paltrow: «¡Esto no tiene la aprobación de Goop!».

Asimismo, Blanco profundizó en la anécdota, al contar que a su esposa «realmente no le gustan las frutas ni las verduras».

Incluso cuando pide la ensalada china de pollo de Goop Kitchen, la cadena saludable de Paltrow, Gomez retira todos los ingredientes frescos y deja la lechuga y los vegetales para que él los termine.

Según el productor, eso es prácticamente «lo único saludable» que logra que ella coma, una dinámica que aseguró ya forma parte de la intimidad cotidiana de la pareja.

SELENA Y SU CUESTIONADA DIETA

Lo cierto, es que las revelaciones no sorprenden a quienes siguen la carrera de Gomez, de 33 años, conocida por su amor declarado por la comida rápida.

En entrevistas previas, la artista ha detallado pedidos abundantes en Jack in the Box —tacos, egg rolls, papas rizadas, sándwiches de pollo— y ha defendido su relación con la comida frente a las críticas sobre su cuerpo.

«No me importa mi peso porque la gente se queja de todas formas. Soy perfecta tal como soy», dijo, por ejemplo en 2022, refirmando su postura ante los comentarios sobre su peso.

Sin embargo, su preferencia por la comida chatarra ha tenido consecuencias. En 2011 fue hospitalizada por desnutrición y años después enfrentó un diagnóstico de lupus, que derivó en un trasplante de riñón y en fluctuaciones de peso asociadas a la medicación.

«Sí como. El problema es que no como bien», declaró en ese momento. «Me encantan los M&M’s, los Kit Kats, los Snickers y los Goobers en el cine», acotó.

Pero, también es cierto, que tras ese periodo de críticas que la afectaron profundamente, Gomez ha trabajado en mejorar su bienestar con un gimnasio en casa, entrenador personal y rutinas de ejercicios HIIT y clases de barre (combinan elementos de ballet, pilates, yoga y ejercicios de fuerza).