El increíble caso de Hugo, el caballo que es tan grande que rompió un récord Guinness

Un caballo Shire de cuatro años, llamado Hugo, fue reconocido oficialmente como el ejemplar vivo más alto del mundo.

El caballo alcanzó 1,99 metros de alzada, específicamente, en una medición certificada por Guinness World Records.

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El animal, que vive en Towcester, Inglaterra, ingresó al libro de récords 2027 y, según sus cuidadores, todavía no termina de crecer.

Brett Masters, su tutor y responsable del centro Tove Valley Shire Horses, adquirió a Hugo cuando el caballo tenía apenas 18 meses.

Desde entonces, su tamaño llamó la atención de vecinos y visitantes de la zona, aunque nadie anticipaba que terminaría superando los parámetros habituales de una raza ya conocida por sus grandes dimensiones.

Según explicó Masters, el animal atraviesa una etapa de desarrollo que se extenderá durante varios años más.

«Todavía le quedan tres años de crecimiento. Es solo un bebé», afirmó Masters a la BBC. El criador estimó que Hugo podría seguir desarrollándose físicamente hasta los ocho años y medio, por lo que su altura final todavía es una incógnita.

RUTINA DE CUIDADOS

Ese crecimiento acelerado obliga a mantener una rutina de cuidados intensiva, que incluye controles veterinarios frecuentes, revisiones odontológicas cada seis meses y sesiones de quiropráctica, debido a que las placas óseas del animal permanecen muy activas mientras se desarrolla.

«Tiene un quiropráctico, recibe masajes con regularidad y el veterinario lo revisa todo el tiempo», detalló Masters.

El tutor definió a Hugo como un caballo dócil pese a su tamaño y señaló que, a diferencia de otros récords, el reconocimiento de Guinness no vino acompañado de compensación económica y bromeó con que Hugo aceptaría zanahorias si algún productor quisiera enviárselas.