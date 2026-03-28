El impresionante récord Guinness que rompió una mexicana por su fanatismo a Justin Bieber

Luisa Fernanda Diazayas Tenorio transformó su devoción por Justin Bieber en una hazaña histórica al conquistar un título oficial de Guinness World Records, después de que la joven mexicana superara cualquier marca previa al identificar correctamente 33 temas del artista canadiense en el lapso de un solo minuto.

Este logro desplaza al pakistaní Bilal Ilyas Jhandir, quien sostenía el récord anterior con 29 aciertos bajo las mismas condiciones de presión y velocidad. La belieber enfrentó el reto con los ojos vendados mientras una testigo recitaba fragmentos iniciales de las letras para que ella respondiera de forma instantánea.

Dos cronometristas y diversos testigos validaron la precisión de Luisa, quien seleccionó composiciones pertenecientes exclusivamente al listado Top 50 de Billboard para la prueba. A pesar de la restricción del repertorio, afirmó poseer la capacidad de reconocer hasta las piezas menos comerciales de su ídolo.

«Ya sea por las letras o por las introducciones musicales, es algo que llevo dentro», aseguró la chica a Guinness World Records tras demostrar su agilidad mental. Su fanatismo comenzó en 2010 y ha evolucionado hasta convertirla en la mayor experta mundial en la discografía de Bieber.

DIAZAYAS TENORIO HABLA DE SU CONEXIÓN CON LA MÚSICA DEL CANADIENSE

La nueva plusmarquista mundial asocia cada melodía con vivencias personales, justificando así la velocidad con la que procesa cada verso que escucha. «Ser capaz de reconocer sus canciones en segundos refleja una conexión real con su música. Cada canción encierra recuerdos, emociones y capítulos de mi vida», dijo, reseñó TN.

Aunque ha asistido a cada uno de los conciertos que Bieber ha ofrecido en territorio mexicano, el encuentro personal con la estrella sigue siendo una meta pendiente. «Todavía no lo he conocido en persona, pero es uno de mis mayores sueños, y no solo lo siento en mi corazón, sé que ese momento llegará», dijo.

Díazayas Tenorio percibe su récord no solo como un triunfo individual, sino como un estandarte para todos los seguidores que mantienen vivo el legado del músico. «Su impacto no solo ha sido en mí, sino en millones de fans de todo el mundo, y este logro es también un homenaje a ese vínculo especial que compartimos como comunidad», cerró.