El extraño caso de la mujer que se identifica como una «vampira energética»

Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

Una mujer de 30 años, llamada Hellen Schweizer, sorprendió a miles de personas al revelar los curiosos detalles de su vida como «vampira energética», en donde desafía estereotipos y debe hacer frente al rechazo social.

Schweizer, residente de la ciudad de Providence, en Estados Unidos, relató al Daily Mail que todo se remonta hasta 2016, cuando descubrió el término de «vampirismo espiritual». Aunque se sintió identificada, intentó convencerse de que no encajaba en esa definición.

En marzo de 2022, cuando Schweizer se estaba preparando para grabar unos videos vestida como una vampira, tuvo una revelación frente al espejo. «Esto no es un disfraz», dijo, dando paso a un proceso de autodescubrimiento.

Schweizer explicó que ve al vampirismo como una experiencia espiritual y real. Incluso, aseguró que el popular escritor Bram Stoker investigó sobre estos conceptos antes de redactar su novela Drácula.

SCHWEIZER «TOMA ENERGÍA»

La mujer explicó que la mayoría de los conceptos populares sobre vampiros son invenciones de la ficción. En tal sentido, Schweizer explicó que no bebé sangre, sino que «toma energía» de otras personas, siempre con su consentimiento.

«Por ejemplo, si me siento agotada y una amiga tiene demasiada energía, ella puede pedirme que tome un poco, y así ambas salimos beneficiadas», apuntó Schweizer.

«Me encanta el ajo. Lo pongo en todo. Estoy obsesionada», agregó la mujer, buscando desmitificar el vampirismo. De igual forma, Schweizer dejó claro que la luz solar no la daña, a pesar de que suele dormir tarde y se levanta a media mañana.

También descartó otros mitos sobre el vampirismo, como que su alma es inmortal o que podría reencarnar. Al igual que cualquier otra persona, el cuerpo de Schweizer envejece y, con el paso de los años, terminará muriendo.

Schweizer dejó claro que su vampirismo es esencialmente espiritual. Igualmente, su aspecto exterior también forma parte de su identidad, puesto que usa colmillos postizos, capa y maquillaje brillante.

