VIRAL: La abuela que superó una grave enfermedad y se convirtió en influencer del ejercicio, contó sus secretos

El Internet ha quedado sorprendido por el caso de la influencer india Roshni Devi Sangwan, quien logró superar un grave problema de salud y, a sus 70 años, muestra en Instagram su gran capacidad en el levantamiento de pesas.

Roshni tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, en donde publica videos grabados en un gimnasio de la ciudad de Haryana. En las imágenes se aprecia que la septuagenaria consigue levantar más de 100 kilos de peso.

Algunas personas de tercera edad consiguen mantenerse en estas condiciones luego de pasar buena parte de su vida entrenando. Sin embargo, Roshni comenzó su rutina deportiva a los 68 años, tras vivir dos décadas de graves dolores.

De acuerdo a medios internacionales, Roshni sufrió de dolores crónicos asociados a una lesión en la columna y una artrosis que limitaba su movilidad. Su hijo, un entrenador personal, la motivó a cambiar.

ROSHNI TRANSFORMÓ EL DOLOR

La mujer recordó que, aunque en un principio fue sumamente escéptica, logró transformar su dolor en fuerza. «Me quedé muy sorprendida porque creíamos que la artritis significaba reposo en cama», afirmó Roshni.

«Empecé con 5 kilos y ahora puedo levantar entre 100 y 105», explicó Roshni. Tras dos años de entrenamientos, la mujer comienza la jornada con estiramientos y ejercicios suaves, para luego centrarse en el levantamiento de pesas.

Más allá de los ejercicios, los videos de Roshni también se viralizaron por su vestimenta tradicional hindú. La mujer elige trajes salwar y llega a levantar más de 100 kilos con alpargatas, distanciándose de la ropa deportiva habitual.

Roshni ha ganado varios torneos locales y ahora se prepara para participar en los Juegos Mundiales de Fuerza, aunque su principal objetivo es ser feliz. «Ella entrena según su voluntad y capacidad. Sonríe después de cada ejercicio», dijo su hijo.