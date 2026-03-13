El escándalo que sacude la alta cocina mundial: famoso chef enfrenta graves acusaciones de sus empleados

El chef danés René Redzepi, jefe de cocina uno de los mejores restaurantes del mundo y con tres estrellas Michelin, se encuentra en medio de un gran escándalo, luego de que sus exempleados lo acusaran de maltrato físico y acoso.

Redzepi era el chef principal y uno de los propietarios de Noma, en Copenhague, reconocido por especialistas culinarios. Sin embargo, su prestigio se vino abajo luego de que algunos de sus antiguos empleados denunciaran abusos en el restaurante.

De acuerdo a un reportaje de The New York Times, Redzepi golpeó en las costillas a uno de los empleados frente al resto del personal de la cocina. Otros, por su parte, acusaron al chef de tener comportamientos abusivos en el trabajo.

Los empleados afirmaron que Redzepi creó una cultura de abuso en la cocina. Con el paso de los años, se formó un ambiente tóxico en el que los golpes y abusos verbales eran moneda corriente.

«Denunciaron que habían sido golpeados con utensilios de cocina y los estrellaron contra las paredes. Describieron un trauma duradero causado por múltiples abusos psicológicos, como intimidación, humillación física y ridículo público», indica el reportaje.

Por si fuera poco, Redzepi también los habría amenazado con usar su influencia para incluirlos «listas negras de restaurantes». Incluso, llegó a afirmar a podía conseguir la deportación de familiares o despidos de sus parejas en otros trabajos.

RESPUESTA DE REDZEPI

La publicación del reportaje se dio pocos días antes de que la marca Noma hiciera una residencia gastronómica temporal en Los Ángeles. Las acusaciones contra Redzepi causaron que varios patrocinadores retiraran su apoyo, cerrando el proyecto.

Ante la ola de críticas, Redzepi presentó su renuncia a Noma. «Una disculpa no es suficiente. Tomo responsabilidad de mis acciones», dijo el chef, quien afirmó que el equipo del restaurante «es el más fuerte e inspirador que la marca ha tenido al frente».