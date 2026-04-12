El día en que el Sol se rendirá ante la sombra: Empezó cuenta regresiva para Eclipse que no se repetirá en más de 100 años

El calendario astronómico ha comenzado una cuenta regresiva que mantiene en vilo a la comunidad científica. No se trata de un fenómeno más; el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un evento que desafía las estadísticas y que promete transformar el día en noche con una intensidad impresionante. Un eclipse solar total de proporciones históricas se aproxima, y sus características lo convierten en una anomalía que no volverá a repetirse en más de cien años.

UNA ALINEACIÓN CASI IMPOSIBLE

Lo que hace a este eclipse una pieza única de relojería cósmica es la sincronía de tres factores críticos:1. El Afelio terrestre: La Tierra estará en su punto más lejano al Sol, haciendo que el disco solar se vea más pequeño.2. El Perigeo lunar: La Luna estará en su punto más cercano a nosotros, luciendo imponente y masiva.3. Cercanía al Ecuador: La rotación terrestre en estas latitudes ralentiza el paso de la sombra, estirando el tiempo de oscuridad.

Esta combinación permitirá que, en lugares privilegiados como Luxor, Egipto, la totalidad alcance los seis minutos y 23 segundos. Esto triplica la duración de un eclipse convencional.

EL RASTRO DE LA PENUMBRA

La sombra lunar recorrerá una franja de 15.000 kilómetros, cruzando desde el Atlántico hasta el Índico. Países como España, Marruecos, Argelia y Arabia Saudita serán testigos de cómo el cielo se tiñe de un azul profundo y las estrellas emergen en pleno mediodía.

Mientras que en América el eclipse será parcial, pero igual será un fenómeno irrepetible por su duración gracias a la rara alineación que se presentará en esa fecha.