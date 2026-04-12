Tendencias

El día en que el Sol se rendirá ante la sombra: Empezó cuenta regresiva para Eclipse que no se repetirá en más de 100 años

Andhers Mata
Por Andhers Mata
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
El día en que el Sol se rendirá ante la sombra: Empezó cuenta regresiva para Eclipse que no se repetirá en más de 100 años
Foto: Cortesía Iglesia Adventista del séptimo día

El calendario astronómico ha comenzado una cuenta regresiva que mantiene en vilo a la comunidad científica. No se trata de un fenómeno más; el 2 de agosto de 2027 ocurrirá un evento que desafía las estadísticas y que promete transformar el día en noche con una intensidad impresionante. Un eclipse solar total de proporciones históricas se aproxima, y sus características lo convierten en una anomalía que no volverá a repetirse en más de cien años.

Contents

UNA ALINEACIÓN CASI IMPOSIBLE

Lo que hace a este eclipse una pieza única de relojería cósmica es la sincronía de tres factores críticos:1. El Afelio terrestre: La Tierra estará en su punto más lejano al Sol, haciendo que el disco solar se vea más pequeño.2. El Perigeo lunar: La Luna estará en su punto más cercano a nosotros, luciendo imponente y masiva.3. Cercanía al Ecuador: La rotación terrestre en estas latitudes ralentiza el paso de la sombra, estirando el tiempo de oscuridad.

Leer Más

VIDEO VIRAL: Punch ya tiene amigos, uno de ellos hasta se encarga de protegerlo y acicalarlo
Twitter permite a usuarios verificados subir videos de hasta dos horas y esto fue lo que pasó
El ranking de los pasaportes más poderosos del mundo fue actualizado: Este es el puesto de Venezuela

LEA MÁS: VIDEO VIRAL: EL “MANICURE” QUE UNA NIÑA LE HIZO A UNA GALLINA CAUTIVÓ CORAZONES EN LAS REDES

Esta combinación permitirá que, en lugares privilegiados como Luxor, Egipto, la totalidad alcance los seis minutos y 23 segundos. Esto triplica la duración de un eclipse convencional.

EL RASTRO DE LA PENUMBRA

La sombra lunar recorrerá una franja de 15.000 kilómetros, cruzando desde el Atlántico hasta el Índico. Países como España, Marruecos, Argelia y Arabia Saudita serán testigos de cómo el cielo se tiñe de un azul profundo y las estrellas emergen en pleno mediodía.

Mientras que en América el eclipse será parcial, pero igual será un fenómeno irrepetible por su duración gracias a la rara alineación que se presentará en esa fecha.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Viral: Filtran fotos de adolescente de Kim Kardashian y las redes enloquecen
Filtran fotos de adolescente de Kim Kardashian y las redes enloquecen
Caraota Show
Las claves de la hoja de ruta planteadas por la oposición para una transición democrática en el país
Las claves de la hoja de ruta planteadas por la oposición para una transición democrática en el país
Venezuela
Anuncian el restablecimiento de rutas aéreas internacionales «claves» hacia la isla de Margarita
Venezuela
jojobet girişhacklinkmarsbahiscasibomjojobetjojobet girişcasibomJojobet Girişjojobetjojobetvaycasinoholiganbetcasibomholiganbetmarsbahis giriş