Tendencias

VIDEO VIRAL: El “manicure” que una niña le hizo a una gallina cautivó corazones en las redes

Andhers Mata
Por Andhers Mata
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las redes sociales han vuelto a demostrar que la creatividad no tiene límites, en esta ocasión se trata de una niña que se ha convertido en un nuevo fenómeno viral tras compartir un peculiar video en el que muestra, paso a paso, cómo le realiza una manicure completa a una gallina.

Contents

El video, que ha acumulado miles de reproducciones en cuestión de horas, destaca por la sorprendente actitud de la «clienta con plumas». Lejos de asustarse, el ave permaneció prácticamente inmóvil y relajada durante todo el procedimiento estético.

Leer Más

El insólito caso del ladrón que quedó atrapado en la ventana del local que quería robar
Cometa verde que pasa cada 50.000 años será visto desde la Tierra: ¿Cuándo y dónde?
Estos son los regalos ideales para los niños que estimulan la memoria y la creatividad en Navidad

LEA TAMBIÉN: LAS CLAVES PARA DETECTAR Y TRATAR A TIEMPO EL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO EN NIÑOS

La sección de comentarios en las redes sociales se ha llenado de mensajes que elogian tanto la ternura de la niña como la paciencia del animal. Para muchos usuarios, este video es un recordatorio de la inocencia infantil.

UN PROCEDIMIENTO CON RIGOR PROFESIONAL

Lo que más ha cautivado a la audiencia es el nivel de detalle y compromiso de la pequeña protagonista.

La infante inicia la grabación presentando cada uno de los productos que utilizará. Con una seriedad encantadora, adapta las técnicas de un salón profesional a la anatomía de su mascota:

Limpieza profunda: Al inicio, la cámara enfoca las patas del ave cubiertas de tierra, marcando el «antes» del proceso.

Preparación: Tal como dictan los tutoriales de tendencia, la menor procede a limpiar cuidadosamente las extremidades antes de aplicar cualquier color.

Tratamiento estético: Con una paciencia admirable, la pequeña trabaja sobre las garras de la gallina, replicando los movimientos de una sesión de manicura tradicional.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El clan Jackson rindió homenaje al Rey del Pop en Berlín durante el estreno mundial de "Michael"
El clan Jackson rindió homenaje al Rey del Pop en Berlín durante el estreno mundial de «Michael»
Caraota Show
Trump
La dura advertencia de Trump a China en caso de que decida enviarle armas a Irán
EEUU
La advertencia del gobernador de Trujillo tras incidentes de intoxicación masiva en varias escuelas de la entidad
La advertencia del gobernador de Trujillo tras incidentes de intoxicación masiva en varias escuelas de la entidad
Venezuela
jojobet girişhacklinkmarsbahiscasibomjojobetjojobet girişcasibomJojobet GirişjojobetvaycasinoJojobetJojobetjojobetvaycasinoholiganbet