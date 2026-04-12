VIDEO VIRAL: El “manicure” que una niña le hizo a una gallina cautivó corazones en las redes

Las redes sociales han vuelto a demostrar que la creatividad no tiene límites, en esta ocasión se trata de una niña que se ha convertido en un nuevo fenómeno viral tras compartir un peculiar video en el que muestra, paso a paso, cómo le realiza una manicure completa a una gallina.

El video, que ha acumulado miles de reproducciones en cuestión de horas, destaca por la sorprendente actitud de la «clienta con plumas». Lejos de asustarse, el ave permaneció prácticamente inmóvil y relajada durante todo el procedimiento estético.

LEA TAMBIÉN: LAS CLAVES PARA DETECTAR Y TRATAR A TIEMPO EL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO EN NIÑOS

La sección de comentarios en las redes sociales se ha llenado de mensajes que elogian tanto la ternura de la niña como la paciencia del animal. Para muchos usuarios, este video es un recordatorio de la inocencia infantil.

UN PROCEDIMIENTO CON RIGOR PROFESIONAL

Lo que más ha cautivado a la audiencia es el nivel de detalle y compromiso de la pequeña protagonista.

La infante inicia la grabación presentando cada uno de los productos que utilizará. Con una seriedad encantadora, adapta las técnicas de un salón profesional a la anatomía de su mascota:

Limpieza profunda: Al inicio, la cámara enfoca las patas del ave cubiertas de tierra, marcando el «antes» del proceso.

Preparación: Tal como dictan los tutoriales de tendencia, la menor procede a limpiar cuidadosamente las extremidades antes de aplicar cualquier color.

Tratamiento estético: Con una paciencia admirable, la pequeña trabaja sobre las garras de la gallina, replicando los movimientos de una sesión de manicura tradicional.