El caso que conmociona Filipinas: Pareja de influencers murió con apenas días de diferencia

La sociedad filipina está conmocionada por el caso de dos jóvenes influencers, Gina Lima, de 23 años, y su pareja, Iván César Ronquillo, de 24 años, que murieron con apenas unos días de diferencia a mediados de este mes.

Los influencers compartían una vivienda en el área metropolitana de Manila. Su relación sentimental era seguida de cerca por la amplia comunidad que tenía en redes sociales, hasta que llegó la tragedia el pasado domingo, 16 de noviembre.

De acuerdo a medios internacionales, Iván encontró el cuerpo de Gina en su apartamento. Tras el terrorífico hallazgo, trasladaron a la joven a un hospital, en donde los médicos confirmaron que estaba sin signos vitales.

La inesperada muerte de la joven generó gran conmoción, especialmente por la edad de la víctima y ausencia de detalles oficiales. Lo que no esperaban los habitantes de Filipinas es que la tragedia de los influencers apenas estaba comenzando.

Tres días después de la muerte de Gina, fue encontrado el cuerpo de Iván en las escaleras de la vivienda que compartían los influencers. Las autoridades presumen que el joven se quitó la vida por ahorcamiento.

INVESTIGAN CASO DE LOS INFLUENCERS

Las autoridades pusieron en marcha una investigación sobre el caso de los influencers. Aunque todo parece indicar que Iván se quitó la vida, se desconocen las circunstancias en las que murió Gina.

Reportes extraoficiales apuntan que la joven tenía lesiones externas no mortales, líquido en los pulmones y congestión cardíaca. Asimismo, los detectives encontraron medicamentos y sustancias, incluyendo marihuana, en la escena.

Mientras que las autoridades investigan el caso, la muerte de los influencers generó una gran conmoción y luto en las redes sociales. Antes de morir, Iván publicó un video llorando junto al cuerpo de su pareja y reconoció que no podía superar lo ocurrido.