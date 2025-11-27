Pica y se extiende: Esposa de ‘El Puma’ responde a Liliana Rodríguez: «Tú no eres importante»

El escándalo de la expulsión del cantante José Luis ‘El Puma’ Rodríguez de un avión de American Airlines sigue dando de qué hablar e, incluso, su esposa, Carolina Pérez, le envió un mensaje a la hija del artista, Liliana Rodríguez.

Una vez trascendió el video de El Puma siendo expulsado del avión, Liliana Rodríguez envió un mensaje cargado de preocupación y reproche. «¿Qué haces viajando solo? ¿Y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?», agregó.

El comentario se viralizó en redes sociales, dejando en evidencia la fractura que tiene José Luis Rodríguez con sus hijas. Hay un claro distanciamiento desde hace más de 30 años y no parece que vaya a cambiar pronto.

#25Nov | Un capitán de un avión de American Airlines que se disponía a partir desde Ecuador a Estados Unidos, obligó a bajar a José Luis Rodríguez ‘El Puma’ poco antes de despegar. Más detalles: https://t.co/bCZi33XcM8 Video: RRSS pic.twitter.com/AFxdd12eaU — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 25, 2025



Las palabras de Liliana Rodríguez no pasaron desapercibidas y Carolina Pérez, esposa de El Puma, le respondió en el programa Siéntese Quién Pueda. Desde un principio, defendió la dinámica actual de su familia.

«Me da igual lo que opines de mi familia. Para nosotros tú no eres importante. Somos una familia muy unida. ‘El Puma’ estaba trabajando. Lo único que debería importarte es la salud de tu padre, que en estos momentos se encuentra delicado», apuntó Pérez.

RESPUESTA DE LILIANA

La respuesta de Liliana Rodríguez no se hizo esperar. Poco después de que Carolina Pérez se pronunciara, la actriz usó el mismo espacio para defender sus declaraciones y manifestaron su preocupación sobre el bienestar de su padre.

«Mi único pendiente es que esté cuidado, atendido, respetado, amado y aplaudido. Si su familia no está en esa página, es hora de que se pongan para eso. Lamentablemente, yo puedo hacer lo que pueda hacer», expuso Rodríguez.

Más allá de la distancia que mantiene, Liliana Rodríguez dejó en evidencia su inquietud sobre el cuidado de su padre. «En este caso no puedo hacer nada, porque Dios y él no quieren», concluyó.

Por su parte, El Puma afirmó que fue expulsado del vuelo por un conflicto con la tripulación, desencadenado por su bolso de medicinas. «Me sentí humillado, me sacaron como un delincuente realmente», añadió.