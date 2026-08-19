Eclipse parcial de Luna será visible desde Venezuela en estas fechas, estos son los tips si quieres fotografiarlo

Durante la noche de este jueves,27 de agosto, y la madrugada del 28 se podrá observar desde Venezuela un eclipse parcial de Luna, según informó la NASA.
De acuerdo con la página web de la NASA, la sombra de la Tierra cubrirá el 93 % del diámetro de la Luna. La fase parcial de este evento astronómico tendrá una duración de tres horas y 18 minutos.
Durante este lapso, el paso de la luz solar a través de la atmósfera terrestre provocará que el disco lunar adquiera una tonalidad rojiza o anaranjada. No obstante, no será una Luna de sangre ya que esta solo ocurre cuando hay un eclipse total.
Este fenómeno también será visible en su totalidad desde toda Sudamérica, el sureste de México y el sureste de Estados Unidos y Canadá.
Los venezolanos podrán observar el punto máximo del eclipse a las 12:14 a.m. del 28 de agosto.
LEA TAMBIÉN: ANUNCIAN REAPERTURA DEL TELEFÉRICO MUKUMBARÍ EN MÉRIDA, ESTOS SERÁN LOS DÍAS QUE ESTARÁ ACTIVO
A diferencia de los eclipses solares, cuando ocurre este evento en la Luna se puede observar directamente sin mayores problemas.
Ya sea que tengas una cámara profesional o un teléfono móvil lo mejor será usar los modos manuales para poder fotografías este fenómeno como todo un experto.
A continuación seis tips para tus fotos:
- Utiliza un ISO bajo: Minimiza el ruido comenzando con un ajuste ISO bajo y ajustándolo según sea necesario en función de las condiciones de iluminación.
- Ajusta un diafragma amplio: Un diafragma más amplio deja pasar más luz, lo que ayuda a captar los detalles de la luna en el cielo oscuro.
- Experimenta con las velocidades de obturación: Pruebe diferentes velocidades de obturación para conseguir distintos efectos. Las exposiciones más largas con el obturador abierto pueden ser necesarias durante la totalidad, cuando la luna es más tenue.
- Dispara en formato RAW: Los archivos RAW ofrecen una mayor flexibilidad a la hora de ajustar la exposición y el color durante el posprocesamiento.
- Ajuste el balance de blancos: Ajusta el balance de blancos para reflejar el color real de la luna y realzar la autenticidad de tus imágenes.
- Utilice el enfoque manual para la nitidez: El enfoque automático puede tener problemas con poca luz, así que hazlo manualmente.