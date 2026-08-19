Eclipse parcial de Luna será visible desde Venezuela en estas fechas, estos son los tips si quieres fotografiarlo

Durante la noche de este jueves,27 de agosto, y la madrugada del 28 se podrá observar desde Venezuela un eclipse parcial de Luna, según informó la NASA.

De acuerdo con la página web de la NASA, la sombra de la Tierra cubrirá el 93 % del diámetro de la Luna. La fase parcial de este evento astronómico tendrá una duración de tres horas y 18 minutos.

Durante este lapso, el paso de la luz solar a través de la atmósfera terrestre provocará que el disco lunar adquiera una tonalidad rojiza o anaranjada. No obstante, no será una Luna de sangre ya que esta solo ocurre cuando hay un eclipse total.

Este fenómeno también será visible en su totalidad desde toda Sudamérica, el sureste de México y el sureste de Estados Unidos y Canadá.

Los venezolanos podrán observar el punto máximo del eclipse a las 12:14 a.m. del 28 de agosto.

A diferencia de los eclipses solares, cuando ocurre este evento en la Luna se puede observar directamente sin mayores problemas.

Ya sea que tengas una cámara profesional o un teléfono móvil lo mejor será usar los modos manuales para poder fotografías este fenómeno como todo un experto.

A continuación seis tips para tus fotos: