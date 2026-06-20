¿E.T. era viscoso o seco? La «extravagante» duda que aclaró Steven Spielberg 44 años después

El cineasta y director estadounidense Steven Spielberg respondió entre risas a una pregunta inusual sobre el protagonista de su exitosa película «E.T., el extraterrestre».

Durante su participación en el pódcast The Daily, puso fin a un debate inesperado entre oyentes y amigos de la presentadora Rachel Abrams sobre la textura del famoso E.T. En concreto, le preguntaron si era viscoso o seco.

Spielberg, entre risas por la «extravagante» pregunta, respondió: «E.T. estaba un poco húmedo, pero nunca viscoso» y aclaró que «E.T. solo estaba seco cuando se enfermaba».

«Nunca me habían hecho esa pregunta. Jamás», dijo el director ganador del Oscar entre risas. Además, añadió que cuando oye el término «viscoso», se imagina al monstruo de la película de terror y ciencia ficción Alien, de Ridley Scott, de 1979, diseñado por el artista suizo HR Giger.

De hecho, al describir la escena en la que el alienígena muestra los dientes y le sale saliva a chorros, Spielberg expresó: «¡Qué asco!» E.T. nunca tuvo esos filamentos de baba. No llegamos a tanto».

Gracias @Cines_Kinepolis por invitarnos a dar esta charla sobre la #ET. Cada día refrendo más mi admiración por la obra de Steven Spielberg. Gracias @ContrerasGon por conducir el evento como un maestro y a @confecinepata por tu complicidad y cinefilia. Así da gusto pic.twitter.com/Gxxx3sLekD — Lucía Tello Díaz (@LUCIATELLODIAZ) June 20, 2026

E.T. FUE SU SEGUNDA PELÍCULA

E.T. fue la segunda película de Spielberg centrada en extraterrestres, después de Encuentros cercanos del tercer tipo (1977).

Desde entonces, el aclamado cineasta ha estrenado dos más, incluyendo La guerra de los mundos (2005) y su película más reciente, El día de la revelación.

Protagonizada por un joven Henry Thomas y una joven Drew Barrymore, «E.T., el extraterrestre», se centra en el estrecho vínculo entre un niño y un amable aliens que se queda varado en la Tierra.

El personaje de E.T., es un ser bajito, arrugado y de ojos grandes con un dedo iluminado. Cobró vida gracias a una combinación de actores reales, animatrónica y marionetas. Bajo cierta iluminación, su piel parecía al menos ligeramente húmeda.