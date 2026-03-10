¿Dormir con antifaz funciona para descansar mejor? Esto dicen expertos

Dormir en un ambiente cómodo y completamente oscuro es algo crucial para tener un descanso reparador, de acuerdo a expertos. Usar un antifaz sería una solución sencilla para conciliar el sueño y mejor la calidad de la relajación cerebral.

La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos confirmó que el antifaz es de gran ayuda para dormir. Esto se debe a que limitar la exposición a la luz estimula la producción de melatonina, una hormona que se encarga de regular el ciclo de sueño-vigilia.

Igualmente, hay que destacar que el uso del antifaz es más eficiente para cierto sector de la población, especialmente aquellos con insomnio. También ayuda a quienes duermen de día o en lugares con exceso de luz ambiental.

El uso del antifaz es beneficioso para las personas que no cuentan con cortinas opacas. Asimismo, es sumamente reconocido entre quienes deben dormir con luz exterior, como pasa con los viajeros o las ciudades con mucho alumbrado.

MECANISMO DEL ANTIFAZ

El centro médico académico Mayo Clinic detalló que el cerebro asocia la luz con posibles señales de alerta. Por tanto, incluso las fuentes lumínicas leves pueden llegar a alterar el ciclo habitual de descanso.

El antifaz, que idealmente debe estar hecho con una tela suave y cómoda, genera una oscuridad que recuerda al cerebro que debe descansar. Esto genera una sensación de tranquilidad y seguridad que facilita el proceso de sueño.

Aunque muchos no usan antifaz, se trata de una herramienta de gran utilidad. Más allá de favorecer la continuidad del sueño y reducir las interrupciones de la luz, se puede llegar a convertir en un ritual relajante previo al descanso.