Día Mundial del Whisky: te presentamos seis cocteles para sorprender a tus invitados

Este viernes, 27 de marzo, el mundo entero alza el vaso para celebrar el Día Mundial del Whisky, una fecha que invita a honrar la historia, el carácter y la versatilidad de una de las bebidas más emblemáticas del planeta.

Más que un destilado, el whisky es un puente entre generaciones, un ritual compartido que se repite en bares, hogares y reuniones donde el brindis se convierte en un gesto universal.

Con su aroma inconfundible y sus notas profundas, el whisky ha inspirado cócteles legendarios que van desde los clásicos más sobrios hasta las creaciones modernas que buscan sorprender.

Su presencia en barras de todo el mundo demuestra su capacidad para adaptarse a distintos paladares y estilos, manteniendo siempre su esencia cálida y elegante.

Para quienes quieran sumarse al festejo, existen recetas simples y accesibles que permiten lucirse sin necesidad de ser un experto en coctelería.

Entre las opciones más llamativas presentadas por Infobae, aparece el Don Pedro, una preparación que combina whisky con helado de vainilla, nueces y caramelo.

Este trago, cercano a un postre, resalta el costado dulce del destilado y se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan algo distinto y más indulgente.

Dentro de los clásicos internacionales, el Irish Coffee se mantiene como una de las mezclas más reconocidas y reconfortantes. La combinación de café caliente, whisky y crema genera una experiencia intensa, perfecta para momentos de descanso o encuentros nocturnos donde el calor de la taza acompaña la conversación.

En la misma línea, el café escocés ofrece una variante con mayor presencia de café y crema de leche, manteniendo al whisky como protagonista.

Esta versión, más robusta y aromática, es ideal para quienes prefieren bebidas con cuerpo y un perfil más marcado.

¿CÓMO PREPARARLOS?

1.- Don Pedro

500 g de helado de crema americana o vainilla

4 medidas de whisky

100 g de nueces

150 g de azúcar

Preparación

Procesar el helado y elwhiskyhasta lograr una mezcla cremosa. Picar las nueces y hacer un caramelo con el azúcar. Servir en vasos, agregar las nueces y terminar con el caramelo por encima.

2.- Café Irlandés (IrishCoffee)

Una medida de whisky

Una medida de licor cremoso irlandés

Una taza de café recién hecho

Una cucharada de crema chantilly

Preparación

Mezclar el whisky y el licor en un vaso. Agregar el café caliente. Colocar la crema chantilly encima. Se puede espolvorear con cacao o chocolate rallado al gusto.

3.- Café Escocés

4 cucharadas soperas de café molido

8 cucharaditas de azúcar

¾ litro de agua

200 g de crema de leche

4 copitas de whisky

Preparación

Preparar el café exprés largo. En vasos precalentados, poner azúcar ywhisky. Verter el café caliente, remover y colocar la crema de leche fría encima.

4.- WhiskySour

60 ml de whisky

30 ml de jugo de limón

15 ml de almíbar simple

1 clara de huevo (opcional)

Hielo

Preparación

Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agitar fuerte y colar en vaso corto con hielo.

5.- Old Fashioned

60 ml de whisky

1 terrón de azúcar

2 gotas de angostura

Piel de naranja

Hielo

Preparación

Disolver el terrón de azúcar con angostura y un chorrito de agua en un vaso. Agregar hielo y elwhisky. Mezclar suavemente. Decorar con la piel de naranja.

6.- Manhattan

60 ml de whisky

30 ml de vermut rojo

2 gotas de angostura

1 cereza al marrasquino

Hielo

Preparación