Día de los Muertos: La misteriosa costumbre mexicana donde dicen que las mascotas fallecidas regresan a sus hogares

Millones de familias en México se preparan para iniciar las celebraciones por el Día de los Muertos, una de las principales tradiciones de su cultura. Este 27 de octubre, se recuerdan especialmente a las mascotas fallecidas.

La creencia popular mexicana indica que los 27 de octubre los días en los que las mascotas fallecidas regresan a sus hogares. En tal sentido, miles de familias dejan ofrendas especiales para recordar a los animales de la casa.

De acuerdo a la tradición popular, los perros, gatos y otros animales son los primeros en visitar a las familias. Las mascotas son guiadas por el olor de la planta cempasúchil y la luz de las velas.

Cabe destacar que esta tradición no es una práctica ancestral, de manera que no se presenta uniformemente en todas las comunidades. La conmemoración tomó fuerza en los últimos años, cuando las mascotas han conseguido mayor protagonismo en las familias.

ESPERAN A LAS MASCOTAS

La creencia indica que el paso de las mascotas fallecidas comienza en la medianoche del 26 de octubre y se extiende por todo el 27. No hay una hora exacta de su llegada, por lo que se les espera y recuerda la totalidad de la jornada.

Las familias suelen dejar encendida la veladora desde la noche anterior y la madrugada del 27 de octubre. Así pues, esperan que quede claro desde un principio el camino que deben seguir las mascotas.

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Las raíces del Día de los Muertos se remontan hasta la época prehispánica, hace más de 3.000 años. Sin embargo, la celebración dedicada a las mascotas se popularizó recientemente, sin que haya un registro claro sobre su origen.