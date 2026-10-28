VIRAL: El caso de Waesel, un golden retriever de 15 años que dejó de caminar pero este «milagro» lo salvó

Un golden retriever de 15 años, llamado Waesel, logró volver a caminar gracias a sesiones diarias de pilates en el estudio de su dueña. Los videos del caso se viralizaron en redes sociales e impactaron a miles de internautas.

La dueña de Waesel es Jillian Loustaunau, instructora certificada y propietaria del estudio Movmint Pilates en Hawái. Según explicó al New York Post, el perro perdió la capacidad de moverse abruptamente en unos pocos meses.

Waesel fue atendido por diversos especialistas, pero no lograban los avances que se esperaban. En una de estas citas, Loustaunau notó que varios de los ejercicios eran parecidos a los movimientos de pilates que enseñaba a diario en su estudio.

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Loustaunau descubrió que Joseph Pilates, creador de la disciplina, diseñó varios de sus métodos al observar el movimiento de los gatos. Tras este «momento de revelación», trasladó a Weasel a su estudio y preparó un programa especial adaptado a su perro.

LA MEJORA DE WAESEL

Usando sus conocimientos en pilates y ejercicios generales, Loustaunau creó un esquema de trabajo para Weasel. Entre mayo y septiembre, el perro hizo diversos ejercicios en máquinas especiales y otros equipos fitness.

Weasel pasó por todos los aparatos clásicos de la disciplina y quedó claro «cuánto disfruta usar estas máquinas y cuánto lo están ayudando». Al cabo de apenas tres meses, el perro logró volver a correr y hasta a nadar en las playas.

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La dueña comenzó el programa de trabajo con la esperanza de conservar la poca movilidad que le restaba a su perro y no tenía expectativas de una gran mejora. Sin embargo, y contra todo pronóstico, Weasel recobró casi toda su capacidad motriz.

Notando que el perro estaba «casi de vuelta al 100%», decidió ayudar a otros animales en la misma situación y abrió una clase virtual. Ahora Weasel es la referencia clave para guiar a dueños de mascotas con dificultades similares.