De Petare al mundo: La historia de la joven venezolana que vive en Corea y busca a su papá que nunca conoció

La historia de María, una joven venezolana que lleva varios años radicada en Corea del Sur, ha sorprendido a miles de personas en Internet. Mientras vive en esta cultura tan diferente a la de Venezuela, intenta dar con el paradero de su padre, a quien nunca conoció.

El periodista David Placer conoció a María durante un viaje a Seúl, la capital surcoreana. La joven, que nació en el barrio José Félix Ribas, en Petare, trabaja en una tienda entre las 11 de la noche y 9 de la mañana.

Más allá de lo curioso que es una venezolana viviendo en Seúl, María tuvo una solicitud para David Placer. La joven migrante pidió ayuda para conocer información de su padre biológico, originario del estado Barinas.

«Busco a mi padre, tengo 34 años de edad. Tengo esa curiosidad. Me gustaría que alguien de Venezuela que conozca a mi padre de sangre, aunque no me crio, tengo esa inquietud como hija de conocerlo», dijo María.

EL SUEÑO DE MARÍA

La migrante explicó que conoce muy pocos detalles de su padre. Más allá de su estado de procedencia, María pudo descubrir que su verdadero nombre es Albin Ramos y que presentó el servicio familiar con algunos familiares.

«Cuando mis papás se separaron, yo tenía uno o dos meses (de nacida). Si él no está vivo, así sea una tía o hermana de él», dijo María, quien espera que el breve video en Instagram pueda darle más detalles sobre su familia paterna.

María dejó claro que le gustaría «conocer y abrazar» a esos familiares. «Tener esa alegría de que al fin puedo estar feliz. Tengo dos niños que me gustaría que conocieran a su abuelo y a parte de la familia de mi papá», sentenció.