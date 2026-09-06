DE PELÍCULA: La pedida de mano a los pies del Salto Ángel que se hizo viral en redes

Una pareja vivió un momento digno de película durante una visita al Salto Ángel cuando de forma inesperada el novio se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja, en una escena que no tardó en hacerse viral.

En un video difundido en redes sociales por ella se puede ver el romántico momento. Sin tener idea de lo que iba a ocurrir Karineth Lopez, quien es artesana y florista de profesión, estaba posando de espaldas a la cámara viendo hacia el imponente Salto Ángel, cuando de pronto su novio, Jesús Álvarez, se agachó para pedirle que pasaran el resto de la vida juntos.

Aunque tardó unos segundos en voltear, la joven, al ver su novio arrodillado haciéndole esa propuesta, estalló en llanto y se arrodilló también para darle un abrazo. Sin dudarlo respondió que sí y aceptó el anillo de matrimonio en un momento mágico que se cerró con un beso.

«Gracias por regalarme el momento más feliz de mi vida. Mil veces sí! Te amo para toda la vida minino», escribió la joven en la publicación compartida en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karineth Lopez (@karinethdvlc)

«No saben lo que he llorado, bajé temblando. Amo tanto a este hombre Dios mío», agregó.

Hasta el momento la publicación ha recibido más de 75 mil ‘me gusta’ en Instagram y ha obtenido cientos de comentarios.

«Literalmente llorando. Nos dieron paisaje. Calidad de imagen. Propuesta perfecta. Reacción perfecta. Espalda fitness, Nojoda chico, se pasaron. Esto supera cualquier novela turca», dijo una usuaria, mientras que otra añadió: «La energía de la naturaleza acompañada de la energía del amor. Que explosión tan bella. Felicidades».