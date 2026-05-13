De la tensión al alivio: Perrito se vuelve viral por quedar atrapado en un tendido eléctrico, así fue el dramático rescate

Un perrito se ha vuelto viral en Ecuador luego de aparecer en lo alto de un tendido eléctrico, lo que provocó momentos de tensión y gran preocupación en una comunidad de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana.

En los videos se puede ver al perrito, llamado Doni, parado sobre los cables sin poder moverse. Esta situación no solo representaba un riesgo de que se electrocutara, sino que también en cualquier momento podía caer al vacío.

Al cabo de unos minutos varias personas comenzaron a reunirse debajo del lugar intentando encontrar la manera de rescatar al perro. Sin embargo, la altura y la falta de herramientas adecuadas les impidió proseguir.

A pesar del miedo, el animal permanecía quieto en el sitio aguardando por su rescate. Por suerte, al cabo de un rato apareció un conductor de un camión de traslado de materiales lo suficientemente alto para poder ayudarlo. El hombre se estacionó justo debajo del cableado mientras que otro sujeto acomodó una escalera de las que se utilizan en trabajos de electricidad, apoyándola en el camión.

De esta forma uno de los rescatistas logró subir cuidadosamente mientras que otra persona sostenía la escalera. Aunque el rescate resultó más difícil de lo esperado por el tamaño del perro, logró tomarlo y comenzaron a descender lentamente.

Finalmente, tras varios minutos de tensión las personas en el sitio aplaudieron por la labor de estos héroes.

Hasta ahora se desconoce cómo llegó el perrito hasta allí o si hubo personas implicadas en el hecho.