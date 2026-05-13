El «pedido» más caro: Venezolano terminó tras las rejas en Chile por entregar drogas a través de delivery

Un hombre venezolano y un adolescente chileno fueron detenidos por la policía de Chile por su presunta responsabilidad en el delito de microtráfico de drogas.

Ambos fueron sorprendidos en flagrancia por funcionarios del cuerpo OS-7 de la policía local cuando trasladaban marihuana en la modalidad de «delivery».

Las autoridades decidieron realizar la entrega en un domicilio y al llegar incautaron más de seis kilos y medio de droga.

LAS DROGAS EN CHILE

El secretario regional de Seguridad Pública de La Araucanía, Luis Calderón, ofreció detalles de lo ocurrido.

«Hoy tenemos un resultado exitoso en donde se ha sacado de circulación más de 6 kilos de drogas y otras especies que normalmente estos sujetos poseen en sus domicilios», indicó.

Por su parte, el jefe de zona de Carabineros de La Araucanía, general Miguel Herrera, contó que a la fecha se han incautado más de 181 kilos de sustancias estupefacientes.

“En comparación con el año pasado, llevamos mayor cantidad de droga decomisada. Eso habla del trabajo que está realizando principalmente la sección”, dijo, destacando las medidas tomadas, como operativos en carreteras y canes detectores de drogas.

Los dos detenidos fueron presentados ante el Juzgado de Garantía por tráfico de drogas.

El venezolano que se encuentra ilegal en el país quedó en prisión preventiva; mientras que el adolescente quedó bajo otras medidas cautelares.