Apple presentó la nueva Mac Mini, Mac Studio y aplicaciones de inteligencia artificial: estos son sus precios

Apple presentó este martes, 25 de agosto, dos nuevos equipos para desarrolladores y aplicaciones de inteligencia artificial.

Se trata de las nuevas Mac mini y Mac Studio, equipadas con los chips M6, M5 Pro, M5 Max y M5 Ultra, en un movimiento dirigido explícitamente a los desarrolladores que ejecutan modelos de inteligencia artificial en local.

La Mac mini con M6 arranca en US$899 y la versión con M5 Pro en US$1.699. Se precisó que los pedidos anticipados abrieron este mismo martes en 30 países y los equipos se entregan el 22 de septiembre, según la cobertura de CNBC y la nota original de Expansión.

Aunque las cifras pueden parecer «otra actualización más de Mac», lo relevante para un founder hispanohablante es la nueva relación rendimiento/consumo.

La Mac mini consume entre 5 y 10 vatios en reposo, según describe Expansión, y ahora monta hardware dedicado a inferencia de modelos locales: Neural Engine Dual de 16 núcleos en el M6 y, por primera vez en un chip Ultra, Neural Accelerators dentro de cada núcleo de GPU en el M5 Ultra.

Esto convierte a la Mac mini en un servidor de agentes 24/7 razonablemente barato, y a la Mac Studio en una estación de entrenamiento de modelos grandes sin pagar nube.

El M6 es el primer procesador de Apple fabricado en proceso de 2nm —anteriormente todos los chips M5 eran de 3nm de tercera generación—, reporta Popular Science. Trae CPU de 12 núcleos (2 super + 4 performance + 6 eficiencia), GPU de 12 núcleos con Neural Accelerators, Neural Engine Dual de 16 núcleos (dos motores completos que macOS puede correr en paralelo), y hasta 32 GB de memoria unificada con un ancho de banda de 153 GB/s en configuración base, que sube a 170 GB/s con 24 GB o más.

Según Apple, el Mac mini M6 ofrece procesamiento de prompts LLM en LM Studio hasta 13,5 veces más rápido que la Mac mini con M1 (2020), y hasta 4,8 veces más rápido que la Mac mini con M4 que reemplaza; ese 4,8x, y no el 13,5x, es el número relevante para quien ya tiene una Mac mini M4, una distinción que Popular Science subraya en su análisis.

MAC MINI M5 PRO

La Mac mini M5 Pro, por su parte, es la opción para equipos que están montando infraestructura on-prem: incluye Thunderbolt 5 —a diferencia del M6, que se queda en Thunderbolt 4—, lo que la hace compatible con la función de clustering por RDMA de Apple, capaz de agrupar varias Mac Studio (y esta mini) en un pool de memoria compartida.

Es el Mac más barato capaz de participar en ese clustering. En el otro extremo de la gama está el M5 Ultra, con una arquitectura quad-die —cuatro chips fusionados con UltraFusion, la primera de Apple—, cuya conexión entre dies alcanza más de 4,4 TB/s, según Popular Science.

Entrega hasta 36 núcleos de CPU (12 super + 24 performance), hasta 80 núcleos de GPU con Neural Accelerators, hasta 512 GB de memoria unificada (disponible solo con la configuración top de CPU y GPU, y no desde el lanzamiento sino a finales de octubre) y 1,2 TB/s de ancho de banda de memoria en cualquier configuración.

Apple cita el Mac Studio M5 Ultra como hasta 4,3 veces más rápido en IA pico que el Mac Studio M3 Ultra, y en LM Studio el procesamiento de prompts LLM es hasta 10,7 veces más rápido que con M1 Max y 3,9 veces más rápido que con M4 Max.

MOVIMIENTOS DE FOUNDERS

Hay tres movimientos que incumben directamente a un founder construyendo productos con IA. El primero es que el Mac mini ya no es «el equipo barato» sino el servidor local de agentes.

Yahoo Finance reseñó que la demanda del modelo actual era tan alta que una Mac mini base tardaba más de un mes en entregarse.

El segundo es que entrenar modelos en el escritorio deja de ser un meme: Apple permite ahora enlazar varios Mac Studio por Thunderbolt 5 con RDMA para crear un pool de memoria compartida entre máquinas, y según Apple citado por Popular Science, cuatro Mac Studio en cluster ofrecen hasta 3 veces más rendimiento de inferencia de IA que una sola; la versión de 512 GB del M5 Ultra puede cargar modelos abiertos de cientos de miles de millones de parámetros enteramente en RAM.

El tercero es de contexto macro: el mismo Yahoo apuntó que Apple está lidiando con la escasez global de memoria y almacenamiento impulsada por la IA, lo que ha obligado a subir precios en Mac y iPad y se espera que impacte al iPhone 18; este lanzamiento ocurre justo cuando las mejoras de rendimiento por watt coinciden con componentes de memoria más caros.