Cúsica y el Festival Nuevas Bandas se unen: firmaron alianza para producir la edición 2026

El Festival Nuevas Bandas, una de las plataformas más importantes de la música emergente en Venezuela, entra en una nueva etapa. Cúsica sumará fuerzas como socio estratégico de producción para la edición 2026 del festival, en un movimiento que reordena piezas clave del ecosistema musical del país.

El anuncio se hizo en Caracas Music Hall, con la presencia de Rodolfo Moleiro (Cúsica) y Félix Allueva (Fundación Nuevas Bandas), quienes oficializaron una alianza que no sólo apunta a la logística del festival, sino a su expansión territorial y su reconfiguración operativa.

Más que un acuerdo entre dos organizaciones, la alianza marca un punto de inflexión para un festival que ha funcionado durante más de tres décadas como vitrina para bandas emergentes en Venezuela y que ahora busca optimizar su formato con refuerzo técnico y actividades adicionales para la venidera edición.

Cúsica, que durante años ha participado en procesos vinculados a la plataforma digital del festival, pasa ahora a un activo en la producción y organización de todas las fases que conlleva la realización del Festival Nuevas Bandas.

Uno de los elementos centrales del acuerdo es el retorno de la final del festival a Caracas, ciudad donde nació el proyecto. Sin embargo, las organizaciones señalaron que este movimiento implica el fortalecimiento de los circuitos en distintas zonas del país.

“Vamos a traer la final de vuelta a Caracas, al lugar donde todo comenzó, pero eso no significa que se debiliten los circuitos regionales. Al contrario, vamos a reforzarlos”, dijo Rodolfo Moleiro durante el anuncio.

La edición 2026 contempla la activación de los Circuitos Nuevas Bandas en regiones como Los Andes, Occidente, Oriente, Centro y Distrito Capital, en un intento por sostener la descentralización del festival y ampliar la circulación de proyectos musicales fuera del eje capitalino.

Para el evento central en Caracas, los directores comentaron sobre la premiación para los ganadores del festival, que incluirá un contrato con el sello Cúsica Records, inclusión en los carteles de Cúsica Presenta, asesoría en marketing y prensa, entre otros beneficios.

Desde la Fundación Nuevas Bandas, Félix Allueva enmarcó la alianza en la continuidad de un proyecto que ha sobrevivido a distintas coyunturas culturales del país. “Si después de 35 años seguimos aquí, es porque este festival insiste en existir, incluso cuando por muchos años ha parecido una utopía”, señaló.

En esta nueva fase, el festival también revisará sus espacios, formatos y dinámicas de presentación, con una primera etapa de actividades en espacios abiertos en Caracas, mientras se evalúan futuras sedes para las instancias finales.

Las inscripciones para el Festival Nuevas Bandas 2026 ya están abiertas a través de cusica.com para bandas y proyectos interesados en formar parte del circuito.