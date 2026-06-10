Festival de Cine Francés en Venezuela cumple 40 años: lo celebrará con estas 26 películas

Del 18 de junio al 15 de julio se celebrará el Festival de Cine Francés en Venezuela a propósito de 40 años de películas y cultura entre ambas naciones. Se trata de un hito excepcional para el encuentro cinematográfico más esperado del año.

El aniversario no solo celebra el paso del tiempo, sino la resiliencia y el estrecho lazo cultural entre Francia y Venezuela. El festival desplegará una edición ambiciosa que no solo tomará Caracas, sino que se extenderá a importantes ciudades del interior del país, como Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz, entre otras.

En Caracas, el festival presentará su programación completa en los cines Paseo del Trasnocho Cultural, y también, a lo largo del mes, en Cines Unidos Líder y Cinex Art Tolón.

El Festival de Cine Francés llegará a numerosos espacios culturales y académicos. Entre ellos, el Centro Cultural Chacao, el Centro Cultural de Arte Moderno, Gran Cine Ávila Líder, el Centro de Arte Los Galpones, y los auditorios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Un legado de 40 años: Esta edición aniversaria ofrece un programa magistral de 26 películas recientes, aclamadas por la crítica especializada, premiadas en importantes festivales internacionales y con un enorme éxito de taquilla en Francia.

A través de narrativas impactantes, comedias irresistibles y thrillers apasionantes, la selección de 2026 da testimonio de la vitalidad, la diversidad y la libertad creativa del cine francés.

Toda la cartelera del Festival disponible en el sitio Web oficial: www.cinefrances.net.

UNA EXPOSICIÓN EXCLUSIVA PARA REPASAR 40 AÑOS DE CINE

Para celebrar esta 40.ª edición por todo lo alto, el festival se extenderá más allá de las salas de proyección. El público tendrá la oportunidad única de descubrir en los espacios abiertos del Trasnocho Cultural una exposición conmemorativa que presenta los 40 afiches oficiales de la historia del festival.

Más que una simple galería visual, esta exposición ha sido concebida como un auténtico viaje en el tiempo. Cada afiche irá acompañado de información histórica detallada, lo que permitirá a los visitantes redescubrir las características y momentos clave que han marcado las distintas ediciones desde los inicios del festival.

SELECCIÓN OFICIAL POR GÉNERO

Thrillers y Dramas Psicológicos: Tensión y Misterio

ALPHA (de Julia Ducournau, 2025): Una película impactante y visualmente deslumbrante de la directora ganadora de la Palma de Oro, que una vez más desafía las convenciones del género.

CASO 137 / DOSSIER 137 (de Dominik Moll, 2025): Un thriller inquietante y meticulosamente elaborado por el maestro del suspenso psicológico francés.

JUGAR CON FUEGO / JOUER AVEC LE FEU (de Delphine y Muriel Coulin, 2025): Un drama familiar intenso y conmovedor sobre las convicciones y los peligros que acechan la juventud.

LA COPIA PERFECTA / L’AFFAIRE BOJARSKI (de Jean-Paul Salomé, 2026): Una película biográfica de época cautivadora que combina falsificación y secretos de Estado.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / LE FIL (de Daniel Auteuil, 2024): Un potente drama judicial donde la verdad se tambalea, sostenido por la precisión de su dirección y una actuación magistral.

EL REINO DE LA MAFIA / LE ROYAUME (de Julien Colonna, 2024): Una inmersión cruda y cautivadora en el corazón de las redes criminales corsas a través de los ojos de una joven.

MISERICORDIA / MISERICORDE (de Alain Guiraudie, 2024): Un thriller rural con toques de humor negro y misterio, aclamado por la crítica internacional.

Dramas e historias de la vida misma: Intensidad y destinos entrelazados

COMO UN HIJO / COMME UN FILS (de Nicolas Boukhrief, 2024): La conmovedora historia de un vínculo inesperado y la redención entre un hombre y un niño.

EL VALLE DE LOS LOCOS / LA VALLÉE DES FOUS (de Xavier Beauvois, 2024): Una emotiva aventura humana centrada en una regata virtual y terapéutica.

LOS COLORES DEL TIEMPO / LA VENUE DE L’AVENIR (de Cédric Klapisch, 2025): Una luminosa obra coral que explora el paso del tiempo, un género que el director domina.

LOS LAZOS QUE NOS UNEN / L’ATTACHEMENT (de Carine Tardieu, 2025): Una reflexión íntima y conmovedora sobre la reconstrucción familiar y los lazos afectivos invisibles.

EL MOHICANO / LE MOHICAN (de Frédéric Farrucci, 2025): Una lucha moderna y digna de un pastor corso contra la especulación y el destino.

LA HISTORIA DE JIM / LE ROMAN DE JIM (de Arnaud y Jean-Marie Larrieu, 2024): Una emotiva epopeya melodramática sobre la paternidad y el amor filial a lo largo de los años.

SUS HIJOS DESPUÉS DE ELLOS / LEURS ENFANTS APRES EUX (de Ludovic y Zoran Boukherma, 2024): La poderosa adaptación de la novela ganadora del Premio Goncourt, que captura la pasión y la melancolía de la juventud de los años noventa.

EL GRAN ARCO / LA GRANDE ARCHE (de Stéphane Demoustier, 2025): Un drama cautivador sobre la ambición, el arte y los secretos de una construcción monumental; la Grande Arche de la Défense en París.

MARÍA / MARIA (de Jessica Palud, 2024): Una biografía necesaria y conmovedora sobre el trágico destino y la lucha de la actriz Maria Schneider.

Comedias y crónicas agridulces: Risas y emoción

ASESINATO EN EL TERCER PISO / LE CRIME DU 3E ÉTAGE (de Rémi Bezançon, 2026): Una comedia policíaca ingeniosa y disparatada, inspirada en las películas de Hitchcock, que se mezcla hábilmente con el misterio.

ATREVETE / LE PANACHE (de Jennifer Devoldère, 2024): Una irresistible comedia humana sobre la tartamudez de un adolescente, el valor de aceptar su propia voz y el teatro.

EL AMIGO INESPERADO / LE REPONDEUR (de Fabienne Godet, 2025): Una tierna tragicomedia sobre conexiones humanas inesperadas.

LOS MÚSICOS / LES MUSICIENS (de Grégory Magne, 2025): Una balada sutil y melodiosa sobre la amistad y la creatividad.

ERASE UNA VEZ MI MADRE / MA MERE, DIEU ET SYLVIE VARTAN (de Ken Scott, 2025): Una comedia biográfica tierna, nostálgica y pop sobre el amor incondicional de una madre.

FELIZ VIAJE / ON IRA (de Enya Baroux, 2025): Una encantadora road movie intergeneracional, salpicado de risas y momentos de reflexión.

TRES AMIGAS / TROIS AMIES (de Emmanuel Mouret, 2024): Una comedia romántica coral, ligera y filosófica, sobre el torbellino del amor.

MISTERIOSO ASESINATO EN LA MONTAÑA / UN OURS DANS LE JURA (de Franck Dubosc, 2025): Una comedia negra e incisiva donde una pareja se ve abrumada por un descubrimiento inesperado.

Biografía histórica y cultura local: La riqueza de la cultura francesa

Biografía histórica y cultura local: La riqueza de la cultura francesa LA DIVINA / SARAH BERNHARDT, LA DIVINE (de Guillaume Nicloux, 2024): Un retrato brillante y magistral de la primera estrella internacional en la historia del teatro.

LA RECETA PERFECTA / VINGT DIEUX (de Louise Courvoisier, 2024): Una inmersión luminosa, enérgica y profundamente arraigada en la vida de un grupo de jóvenes que elaboran queso Comté para ganar un concurso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El Festival de Cine Francés te invita a disfrutar en más de 20 espacios de proyección en todo el país, así como en 6 sedes de la Alianza Francesa en Venezuela.

Se llevará a cabo del 18 de junio al 15 de julio de 2026. En las ciudades: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz.

Para obtener más información sobre horarios, la programación completa y las salas de proyección, visita nuestro sitio web oficial https://cinefrances.net/site/ o síguenos en las redes @cinefrances.studio y @embafrancia.