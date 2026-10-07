Cuidado: El grave error de limpieza que cometes en tu casa y empeora tus alergias en secreto

Mantener los espacios del hogar impecables representa un desafío constante para las familias afectadas por afecciones respiratorias. El polvo acumulado y los ácaros microscópicos suelen proliferar con rapidez en los textiles cotidianos.

Por lo tanto, identificar los focos de contaminación permite mitigar las alergias en casa de forma eficiente.

El principal fallo técnico al retirar la suciedad consiste en sacudir las superficies utilizando herramientas que esparcen las partículas por el aire.

Las escobas comunes levantan los alérgenos suspendidos, los cuales permanecen flotando durante varias horas antes de asentarse de nuevo. Además, los médicos sugieren sustituir estos utensilios por paños húmedos o mopas especiales. Estas herramientas capturan los residuos de forma directa sin dispersar la contaminación por la habitación.

RUTINA OBLIGATORIA PARA LOS DORMITORIOS Y LA ROPA DE CAMA

Según reseñó Infobae, las sábanas y cobijas reúnen una cantidad masiva de células muertas de la piel. Las instituciones especializadas recomiendan lavar los textiles semanalmente con agua caliente a una temperatura mínima de 54 °C.

En consecuencia, el uso de fundas protectoras antiácaros en colchones ayuda a mitigar los síntomas severos de la rinitis alérgica o el asma crónico.

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CONTROL DE HUMEDAD EN LA COCINA Y EL BAÑO PARA FRENAR EL MOHO

Las zonas húmedas de la casa requieren un monitoreo constante para evitar la aparición de hongos y plagas biológicas.

Los expertos aconsejan activar extractores de aire hacia el exterior y reparar cualquier filtración en las tuberías. Mantener la humedad interna de la residencia por debajo del 50 % es vital.