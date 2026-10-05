¿Quieres dormir mejor? Los expertos recomiendan estos alimentos que podrían ayudar a conciliar el sueño

Los trastornos del sueño aparecen con frecuencia como un problema para los seres humanos. Más en épocas como la actual, signada por el aumento del estrés y el uso extendido de las pantallas. Sin embargo, los expertos descubrieron que algunos alimentos aparecen en estudios sobre cómo ayudar a conciliar mejor el sueño.

Sin embargo, aclaran que ninguno de estos alimentos sustituye el diagnóstico ni el tratamiento de estos los trastornos. Y advierten que la evidencia es heterogénea, por lo que no son una solución garantizada.

No obstante, una revisión de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advierte que hay ciertos alimentos con los cuales se han hecho ensayos diversos y pueden contribuir a mejorar el sueño, por sus componentes, publicó Infobae.

ESTOS SON LOS ALIMENTOS

Según estas evidencias, comer dos mitades de kiwi, una con pulpa verde y semillas negras, y otra con pulpa amarilla y semillas rojas, puede ayudar.

El kiwi aporta antioxidantes y folato, mientras algunos estudios relacionan su consumo nocturno con una mejor duración del sueño. De hecho, la porción más estudiada es de dos kiwis verdes, cerca de una hora antes de dormir.

En un trabajo encontrado en la biblioteca dice que adultos con problemas de sueño que los consumieron durante 4 semanas mostraron aumentos en la duración y eficiencia del sueño. .

El kiwi aporta antioxidantes y folato, aunque aún no está claro qué componente explicaría una posible mejora del sueño.

El otro producto estudiado son las nueces contienen melatonina y omega-3. Pero, sus efectos sobre el descanso todavía no fueron confirmados en ensayos de intervención.

Los expertos recomiendan alrededor de 42 gramos de nueces, equivalentes a una onza y media, como parte de la cena.

El artículo citado señaló que investigaciones recientes asociaron su consumo habitual con mejor calidad del sueño y una menor demora para dormirse. Además de cambios en marcadores vinculados con la melatonina, hormona que regula el ciclo sueño-vigilia.

Asimismo, destaca el jugo de cereza ácida que concentra melatonina natural. Estudios en adultos con insomnio probaron distintas presentaciones y cantidades. Algunos hallaron mejoras en la duración del sueño, en su eficiencia o en el tiempo de vigilia nocturna.

Luego, sigue la leche tibia que también aporta triptófano y puede integrarse como un ritual reconfortante nocturno, aunque no demuestra tratar el insomnio. Se sugiere consumir una taza de leche tibia por la noche para quienes la toleren. La bebida contiene triptófano, un aminoácido que el organismo utiliza en la producción de serotonina y melatonina.

Y, finalmente, se encuentra el pescado graso como salmón, caballa, sardinas y anchoas. El pescado graso proporciona omega-3 y vitamina D, nutrientes vinculados con una posible mejor eficiencia del sueño.

Sin embargo, más allá de la alimentación, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos recomienda sostener horarios regulares, limitar la luz intensa y pantallas antes de acostarse. Y mantener el dormitorio oscuro, fresco y silencioso, para conciliar mejor el sueño.

También se aconseja evitar comidas abundantes cerca de la hora de dormir y la cafeína por la tarde o la noche, cuyos efectos pueden durar hasta ocho horas.