¿Cucarachas en tu casa? Los tips claves que debes conocer para solucionar el problema

Con la llegada de los meses cálidos en algunas zonas urbanas ha empezado a aparecer un problema inesperado, cucarachas voladores que llegan a las casas en busca de alimento, agua y refugio.

Según organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el National Center for Healthy Housing (NCHH), su actividad se incrementa en los meses más calurosos.

El acceso a viviendas se produce, principalmente, por desagües, ventanas mal selladas, grietas y puertas abiertas. Las cucarachas suelen preferir la luz artificial de ambientes interiores, frescos y húmedos. La acumulación de basura y materiales porosos ofrece refugios ideales para su establecimiento.

Los expertos señalan que es clave hacer una detección temprana para evitar infestaciones graves. Los expertos recomiendan usar trampas adhesivas en cocinas, baños y áreas cercanas para determinar si se trata de una entrada puntual o de una colonia establecida.

¿PUEDEN CAUSAR ENFERMEDADES?

Aunque por mucho tiempo se ha dicho que las cucarachas son inofensiva, lo cierto es que pueden convertirse en un foco de diferentes patologías. La OMS y el NCHH advierten que las cucarachas pueden trasladar numerosos patógenos alimentarios y hospitalarios.

Entre otras cosas, pueden transportar bacterias como Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella enterica, contaminando superficies, alimentos y utensilios domésticos.

La transmisión se puede producir tanto por contacto directo, como por las partículas que sueltan al aplastarlas, que podrían producir enfermedades gastrointestinales.

Asimismo, también representan una amenaza para personas con asma o alergias. La NCHH ha advertido que en niños pueden provocar un aumento de la morbilidad respiratoria y crisis asmáticas, sobre todo en entornos de alta densidad poblacional y condiciones de vivienda precaria.

¿CÓMO ELIMINAR A LAS CUCARACHAS?

Expertos del NCHH y guías técnicas recomiendan evitar el uso indiscriminado de aerosoles domésticos ya que no suelen tener tanta efectividad y pueden potenciar la resistencia a los insecticidas.

Entre las medidas más afectivas se encuentran los cebos en gel. Formulados para atraer y eliminar cucarachas dentro de sus refugios. Deben aplicarse en pequeñas dosis en zonas de tránsito, como esquinas, bajo fregaderos y cerca de desagües. Los cebos permiten atacar la raíz del problema, ya que las cucarachas los consumen y mueren dentro de sus escondites.

Asimismo, se recomienda usar trampas adhesivas.

Además a través del uso de aspiradores se pueden eliminar cucarachas visibles, excrementos y restos orgánicos, reduciendo la carga de alérgenos y la presencia inmediata de insectos.

Si ninguna de las medidas anteriores funciona se recomienda acudir a profesionales certificados en manejo integrado de plagas.

Estos técnicos pueden implementar tratamientos en sistemas de saneamiento, aplicar insecticidas focalizados y coordinar acciones comunitarias, especialmente necesarias en comunidades de vecinos o locales de alimentación.