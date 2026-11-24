Un estudio especializado reveló que las pesas libres de los gimnasios cuentan con 362 veces más bacterias que el asiento de una poceta, dejando en evidencia la higiene en los espacios compartidos o comunitarios.

El hallazgo fue realizado por el sitio especializado FitRated, en colaboración con el laboratorio EmLab P&K. Este estudio se enfocó en las pesas, cintas de correr y bicicletas estáticas de los gimnasios.

Los investigadores analizaron 27 aparatos de tres grandes cadenas de gimnasios en Estados Unidos. En tal sentido, tomaron muestras de distintas superficies y, según el estudio, encontraron más de un millón de bacterias por pulgadas cuadradas.

El estudio mencionó microorganismos como cocos grampositivos, bacilos gramnegativos y bacterias del género Bacillus. Algunos de ellos pueden estar vinculados con infecciones cutáneas o respiratorias, además de otras enfermedades.

DATOS DEL ESTUDIO

Los resultados del análisis arrojaron datos alarmantes sobre la higiene en los gimnasios. Aunque las pesas libres presentaron la mayor cantidad de bacterias, el estudio mencionó los casos de las cintas de correr y las bicicletas estáticas.

Las pesas libres presentaron 362 veces más bacterias que el asiento de una poceta. En el caso de las cintas de correr y las bicicletas, contabilizaron, respectivamente, 74 y 39 veces más bacterias que la superficie de un inodoro.

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Los hallazgos reflejaron la magnitud de la acumulación de bacterias en las superficies en contacto con manos o cuerpo de varias personas. Igualmente, el estudio aclaró que la gran cantidad no permite establecer por sí sola una relación de riesgo.