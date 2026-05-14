¿Cuánta agua deben tomar los mayores de 60 años? Esto dicen los expertos

El agua es la base de la vida y la hidratación es un aspecto crucial para mantener una buena salud. Para las personas mayores de 60 años, se vuelve aún más importante para evitar problemas físicos y cerebrales.

José Ricardo Jáuregui, expresidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, explicó al medio argentino Infobae que «el agua es la base de la pirámide nutricional de la persona mayor».

De acuerdo al experto, a medida que el cuerpo envejece, el cetro cerebral que genera la sensación de sed pierde sensibilidad. En tal sentido, es común que la población mayor no perciba la necesidad de tomar agua, a menos que tenga un importante déficit hídrico.

RIESGOS DE NO TOMAR AGUA

El envejecimiento genera menor sensibilidad de sed, pero no elimina las consecuencias de la deshidratación. Tomando en cuenta las propias dificultades de la edad y la presencia de enfermedades o tratamientos médicos, aumenta la necesidad de tomar agua.

Un estudio desarrollado en Corea del Sur por el KBASE Research Group reveló que la cantidad de líquidos ingeridos impacta la acumulación de beta-amiloide en el cerebro. Se trata de una proteína relacionada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

La investigación precisó que quienes consumen menos de 1,2 litros de agua presentan mayores niveles de esta proteína. Aquellos que tomaban más líquidos, se veían menos expuestos a desarrollar la enfermedad.

De igual forma, un estudio publicado en el British Journal of Nutrition concluyó que la «deshidratación sostenida incrementa considerablemente las probabilidades de infecciones urinarias, hipertensión y accidente cerebrovascular», al igual que problemas en la memoria a corto plazo y la atención visual sostenida.

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Tomando en cuenta estos factores, especialistas concluyen que lo ideal es tomar entre 1,8 y 2 litros de agua diariamente. Cabe destacar que la hidratación debe realizarse a lo largo del día y no es un solo momento.

La hidratación, al igual que el ejercicio y la nutrición, son aspectos que pueden impactar la calidad de vida y la autonomía de los adultos mayores. Según estudio, es crucial educar a este sector de la población sobre la necesidad de tomar agua de forma regular.