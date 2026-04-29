¿Crisis de pareja? Cómo puedes identificar si estás en una y abordarla antes de que sea tarde

Las crisis de pareja son escenarios normales en las relaciones, independientemente del amor que sientan los miembros. Especialistas indican que hay distintas formas de identificarlas y abordarlas antes de que sea demasiado tarde.

Unobravo, la principal plataforma de psicología de Europa, afirmó que las crisis son «un conflicto emocional o físico en la pareja». No se trata de un fracaso, sino de un «punto de inflexión que puede surgir por múltiples factores».

«Se trata de una etapa natural en la evolución de un vínculo sentimental, que invita a ambos miembros a reevaluar, comunicar y decidir conscientemente sobre el camino que desean seguir juntos», indica la plataforma.

Las crisis de pareja tienen distintas señales, más allá de las discusiones. Las peleas no son la causa, sino la consecuencia de una serie de factores que no han sido abordados por los miembros de la relación. De acuerdo a los especialistas, algunas señales a tomar en cuenta son:

El silencio o las discusiones constantes

Anulación de las diferencias individuales

Disminución o falta de intimidad

Ataques de ira de alguna de las partes

SOLUCIÓN A LA CRISIS

Especialistas indican que las etapas avanzadas de una crisis pueden convertirse en un ciclo destructivo para la relación. Con el paso del tiempo, se puede dar un apego ansioso que no resuelve el problema de fondo.

Solucionar una crisis de pareja es posible y, en primera instancia, hay que tomar una postura de autocuidado emocional. Al priorizar la construcción personal, se puede transformar el vínculo e identificar los límites de cada uno.

Un aspecto crítico es aprender a expresar las necesidades con el objetivo de restablecer la cercanía e intimidad con la pareja. No se trata de juzgar al otro, sino de establecer mecanismos para identificar el malestar de fondo y promover el diálogo.

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Mientras que buscamos entendernos a nosotros mismos, es crucial aprender a negociar con la pareja las mejoras estrategias para afrontar la crisis. Compartir los puntos de vista reduce la distancia y amortigua el conflicto.

Igualmente, en algunas crisis de pareja la mejor solución es terminación la reacción. «La comunicación sirve para conocer la perspectiva de la otra parte y ver si los problemas se pueden solventar», indica Unobravo.

Las parejas deben comprender que las crisis son más comunes de lo que creemos, puesto que ninguna relación es perfecta y siempre puede haber conflictos. Lo importante es intentar trabajar juntos en soluciones.