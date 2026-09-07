Conozca el avance científico venezolano que busca revolucionar la cirugía en el pais

Un grupo de ingenieros venezolanos están escribiendo una nueva página en la historia de la ciencia nacional al fabricar y desarrollar el primer electrobisturí del país, facilitando diversos procedimientos médicos.

El proyecto surgió desde la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit). Yván Gil, ministro de Ciencia y Tecnología, informó sobre este electrobisturí en sus redes sociales.

«Diseñar y fabricar en el país un electrobisturí que, a diferencia del bisturí convencional, corta con un arco eléctrico, cauterizando la herida al momento y simplificando las cirugías», explicó Gil en su cuenta de Telegram.

Según el ministro, los ingenieros recorriendo distintos centros de salud del país para revisar y reparar equipos dañados. «Llegaron a una conclusión: en lugar de depender de las importaciones, era hora de construirlos aquí», expuso.

DETALLES DEL ELECTROBISTURÍ

El diseño del Cendit es, ni más ni menos, el primer prototipo nacional de electrobisturí. Se trata de una tecnología que usa corriente eléctrica para cortar tejidos y, al mismo tiempo, coagular vasos sanguíneos en procedimientos quirúrgicos.

«El electrobisturí garantiza intervenciones quirúrgicas más limpias, seguras y con menos riesgo», indicó Gil. Igualmente, aclaró que el proyecto «se encuentra en fase de pruebas con el prototipo alfa para uso veterinario».

El ingeniero Samuel Perozo indicó que el electrobisturí permite reducir el sangrado, respecto a los procedimientos convencionales. «Corta con un arco eléctrico, lo que significa que él cauteriza la herida al momento, reduciendo complicaciones», sentenció.