¡Conócelas! Solo tres personas en el mundo pueden viajar sin pasaporte

Viajar hacia el exterior suele tener distintas etapas, como investigar destinos, comprar el boleto y preparar las maletas. Sin embargo, independientemente de las circunstancias, hay algo que todos necesitamos: un pasaporte.

Se trata de un documento de validez internacional que autoriza la salida e ingreso de algún país o territorio. Para viajar se pueden solicitar visas, permisos y más requisitos, pero un pasaporte nunca puede faltar.

No obstante, existen contadas excepciones en este mundo y solo tres personas pueden viajar al extranjero sin un pasaporte. Los afortunados son el monarca de Reino Unido y los emperadores japoneses.

MONARCAS SIN PASAPORTE

El primer caso es sumamente paradójico: el del rey Carlos III de Reino Unido. El monarca británico no necesita de un pasaporte para viajar al extranjero, puesto que los documentos son emitidos a su nombre.

Es decir, en la primera página del pasaporte hay una petición de Su Majestad para facilitar el paso y proteger al portador. Sería sumamente extraño que el propio Carlos III llevara un documento que él mismo autoriza.

La Casa Real británica indica en su página web que Carlos III no necesita de un pasaporte. Cabe destacar que este privilegio es exclusivo del monarca, puesto que los consortes y príncipes sí requieren de este documento.

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Los otros dos beneficiados son los emperadores de Japón, Naruhito y Masako. La norma se originó en 1971, cuando se estaba preparando el primer viaje al exterior del entonces emperador nipón, Hirohito.

La Casa Imperial consideró que «no resultaba apropiado» emitir un pasaporte ordinario para los monarcas japoneses. En tal sentido, los desplazamientos de los emperadores se coordinan mediante documentación diplomática entre Japón y los países receptores.

Al igual que en el caso de Carlos III, la norma tan solo protege al emperador y la emperatriz. Los demás integrantes de la Casa Imperial viajan con documentos oficiales o pasaportes diplomáticos.