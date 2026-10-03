Conoce los riesgos de dar un celular a un niño desde los 12 años: Estos son los posibles trastornos

Un joven adolescente comienza a dar los primeros pasos hacia una mayor autonomía e independencia, atraviesa la pubertad y se guía por las normas de sus compañeros. En este escenario, incorporar un celular podría generar un gran riesgo para la salud.

Un estudio de la Universidad de California, en Estados Unidos, publicado este viernes en la revista JAMA Network reveló que, al darle un celular inteligente a un niño de 12 años, se eleva el riesgo de presentar un trastorno alimentarios dos años después.

Los investigadores siguieron a casi a 9.000 adolescentes. Al revisar los datos, descubrieron que el 70% de los adolescentes tenían un celular a los 12 años, quienes fueron más propensas a manifestar los síntomas.

De acuerdo a la investigación, el 67% de estos niños tenía más riesgo de hacer atracones de comida al llegar a los 14 años. A esto se sumó que el 50% manifestó conductas compensatorias inapropiadas, como usar pastillas para adelgazar o vomitar.

CELULAR PODRÍA AFECTAR LA AUTOESTIMA

En el mismo orden de ideas de los trastornos alimentarios, los niños con celular tenían el doble de riesgo de vincular su autoestima con su peso. Además, las niñas tienen casi tres veces más riesgo de manifestar preocupación por el aumento de su peso.

«Las niñas pueden estar más preocupadas por subir de peso, mientras que algunos niños con problemas de imagen corporal pueden desear precisamente subir de peso o desarrollar más musculatura», dijo el autor principal del estudio, Jason Nagata.

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Cabe destacar que el estudio no indica una causalidad. Sin embargo, los resultados indican que las familias tienen razones para reconsiderar dar un celular inteligente a un niño de 12 años.